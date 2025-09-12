Spannung am Freitagabend: Oberliga und Regionalliga im Liveticker

Die Sportfreunde Siegen stehen in der Regionalliga vor der schwierigen Auswärtsaufgabe beim 1. FC Bocholt und möchten die Tabellenführung verteidigen. Außerdem kommt es zum westfälischen Duell zwischen den Sportfreunden Lotte und dem SC Paderborn 07 II. Die Gastgeber möchte ganz oben dranbleiben, die Gäste aus OWL könnten sich mit einem Dreier in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Von beiden Partien werdet ihr ausführlich informiert.

In der Oberliga Westfalen gibt es das "Spiel um Platz 1" zwischen Spitzenreiter SV Westfalia Rhynern und dem DSC Arminia Bielefeld II. Die Gäste könnte mit einem Auswärtssieg Rhynern überflügeln. Im unteren Mittelfeld treffen sich die SpVgg Erkenschwick und die TSG Sprockhövel, die beiderseits bei einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz abrutschen könnten.