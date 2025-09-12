 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Die Sportfreunde Lotte peilen den dritten Sieg in Folge an.
Die Sportfreunde Lotte peilen den dritten Sieg in Folge an. – Foto: Björn Kaisen

Spannung am Freitagabend: Oberliga und Regionalliga im Liveticker

Regionalliga West und Oberliga Westfalen LIVE

Die Sportfreunde Siegen stehen in der Regionalliga vor der schwierigen Auswärtsaufgabe beim 1. FC Bocholt und möchten die Tabellenführung verteidigen. Außerdem kommt es zum westfälischen Duell zwischen den Sportfreunden Lotte und dem SC Paderborn 07 II. Die Gastgeber möchte ganz oben dranbleiben, die Gäste aus OWL könnten sich mit einem Dreier in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Von beiden Partien werdet ihr ausführlich informiert.

In der Oberliga Westfalen gibt es das "Spiel um Platz 1" zwischen Spitzenreiter SV Westfalia Rhynern und dem DSC Arminia Bielefeld II. Die Gäste könnte mit einem Auswärtssieg Rhynern überflügeln. Im unteren Mittelfeld treffen sich die SpVgg Erkenschwick und die TSG Sprockhövel, die beiderseits bei einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz abrutschen könnten.

Zu den Livetickern:

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
0
0
1.FC Bocholt - SF Siegen

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
0
0
SF Lotte - SC Paderborn 07 II

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
0
1
SpVgg Erkenschwick - TSG Sprockhövel

Heute, 19:30 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia II
0
0
Westfalia Rhynern - DSC Arminia Bielefeld II

