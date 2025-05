Spannendes Verfolgerduell zwischen Türk Gücü und Trebur-Astheim

SG Trebur-Astheim kann jetzt Boden gutmachen – Foto: Norbert Kaus

Gross-Gerau. Ein spannender Dreikampf in der A-Liga: Das Aufstiegsrennen geht jetzt in die heiße Phase. Tabellenführer Genclerbirligi Bischofsheim hat am Dienstagabend mit einem 4:0 über Hellas Rüsselsheim den Vorsprung zu Türk Gücü Rüsselsheim auf vier Punkte ausgebaut. Die SG Trebur-Astheim liegt aktuell fünf Zähler hinter Türk, kann den Rückstand auf die beiden Topteams aber aus eigener Kraft verringern.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gelingt ihr jetzt am Sonntag um 15 Uhr zuhause gegen Türk ein Sieg und kann sie auch am darauffolgenden Wochenende bei Gencler punkten, würde die SG an Türk vorbei auf Platz zwei ziehen, da die Rüsselsheimer am 11. Mai pausieren. Außerdem hat Trebur-Astheim noch ein Spiel in der Hinterhand.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr SG Trebur/Astheim SG Trebur/Astheim FC Türk Gücü Rüsselsheim FC Türk Gücü 15:00 PUSH „Deshalb ist es gegen Türk enorm wichtig, dass wir das gewinnen. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich“, gibt sich SG-Coach Philipp Jöst selbstbewusst. Er rechnet mit einer großen Heimkulisse. „Es werden sicher viele Zuschauer kommen. Wir werden im Dorf schon ständig angesprochen. Ich hoffe, dass das den Ausschlag für uns geben kann. Nachdem wir es jetzt endlich mal in die Crunchtime geschafft haben, sind die Jungs total heiß und freuen sich riesig auf die nächsten beiden Spiele.“ Wie der Trainer hinzufügt, „hätten sie sich den Aufstieg auch echt mal verdient. Sie halten dem Verein ja schon seit Jahren die Treue. Das wäre die Belohnung.“