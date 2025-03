Spannendes Unentschieden zwischen Leschede und Teglingen

Leschede startete fulminant in die Begegnung und ging bereits in der 10. Minute durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Johannes Duisen mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung schien den Gastgebern Auftrieb zu geben, doch die Teglinger ließen sich nicht entmutigen. Mit viel Ballbesitz und einer Vielzahl an Chancen arbeiteten sie sich zurück ins Spiel.

In der 33. Minute war es dann Timo Keßens, der für Teglingen den Ausgleich erzielte und die Partie wieder spannend machte. Nach dem Seitenwechsel übernahm Leschede zunächst wieder das Kommando. Trainer Friedhelm Schüring hatte offensichtlich die richtigen Worte gefunden, denn Tobias Küpker köpfte in der 51. Minute sehenswert zur erneuten Führung für Leschede ein – 2:1.