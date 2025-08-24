Spannendes Unentschieden im Derby

Am vierten Spieltag der Bezirksliga stand erneut ein Freitagabendspiel auf dem Programm für den FVW. Gegner dabei war der Nachbar aus Bergatreute, denen man zuletzt in der Saison 23/24 in der Kreisliga A gegenüberstand.
Von Beginn an waren beide Mannschaften voll da und die ersten Torabschlüsse ließen nicht lange auf sich warten. Zunehmend gewannen die Gastgeber die Oberhand und bestätigten dies umgehend mit der Führung. In Folge eines Freistoßes landete der Ball bei M. Wiest, der einen Haken schlug und den Ball aus 20 Meter unhaltbar im rechten Kreuzeck versenkte. Von der Führung beflügelt spielten die Waldseer immer mehr auf und erspielten sich mehrere gute Angriffen. Eine Viertelstunde vor der Halbzeit ging es dann Schlag auf Schlag. Erst ist es Hecht der eine gute Chance zum Ausgleich vergab und dann im Gegenzug erneut Wiest mit der Gelegenheit die Führung auszubauen (32.). Wiederum folgte ein Angriff der Gäste und diesmal ließ Hecht, nach Vorlage von Hoh den Ball im Netz zappeln (33.). Unbeirrt vom Ausgleich blieb der FVW die bessere Mannschaft und belohnte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff dafür. Stokic mit der Vorlage für Knoll, der sich im Sechzehner gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte und zur erneuten Führung einschob.
Die zweite Halbzeit begann nicht weniger dramatisch. Nach nur fünf gespielten Minuten gab es Elfmeter für Bergatreute, Torschütze Hecht trat an, konnte FVW-Keeper Senn jedoch nicht überwinden. Dennoch verloren die Gastgeber in dieser Phase die Kontrolle und so war es kurz darauf ein langer Ball auf Hecht der im Privatduell mit Senn nun wieder der Gewinner war und zum 2:2 ausglich. Der Ausgleich stärkte die Gäste in grün und sie hatten nun etwas die Überhand und ein Chancenplus. Die Waldseer konnten zwar immer wieder für Entlastung sorgen, kamen aber nur noch selten wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor. Aber auch der SVB konnte aus seinen Chancen kein weiteres Tor erzielen und die Partie endete letztendlich, nach sehr kurzer Nachspielzeit, mit einem schlussendlich gerechten 2:2.
Nächste Woche trifft der FVW auswärts um 15 Uhr auf den TSV Tettnang.