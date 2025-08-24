Spannendes Unentschieden im Derby

Am vierten Spieltag der Bezirksliga stand erneut ein Freitagabendspiel auf dem Programm für den FVW. Gegner dabei war der Nachbar aus Bergatreute, denen man zuletzt in der Saison 23/24 in der Kreisliga A gegenüberstand.

Von Beginn an waren beide Mannschaften voll da und die ersten Torabschlüsse ließen nicht lange auf sich warten. Zunehmend gewannen die Gastgeber die Oberhand und bestätigten dies umgehend mit der Führung. In Folge eines Freistoßes landete der Ball bei M. Wiest, der einen Haken schlug und den Ball aus 20 Meter unhaltbar im rechten Kreuzeck versenkte. Von der Führung beflügelt spielten die Waldseer immer mehr auf und erspielten sich mehrere gute Angriffen. Eine Viertelstunde vor der Halbzeit ging es dann Schlag auf Schlag. Erst ist es Hecht der eine gute Chance zum Ausgleich vergab und dann im Gegenzug erneut Wiest mit der Gelegenheit die Führung auszubauen (32.). Wiederum folgte ein Angriff der Gäste und diesmal ließ Hecht, nach Vorlage von Hoh den Ball im Netz zappeln (33.). Unbeirrt vom Ausgleich blieb der FVW die bessere Mannschaft und belohnte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff dafür. Stokic mit der Vorlage für Knoll, der sich im Sechzehner gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte und zur erneuten Führung einschob.