– Foto: Dana Barnack

Spannendes Topduell zwischen Brieske/Senftenberg und TSV Schlieben Landesklasse Süd: Die Übersicht über die Partien des 21. Spieltags

Am 21. Spieltag der Landesklasse Süd hat der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg im Titelrennen Punkte liegen lassen. Beim 1:1 gegen den TSV 1878 Schlieben kam der Spitzenreiter nicht über ein Remis hinaus. Verfolger SG Groß Gaglow musste sich ebenfalls mit einem Punkt begnügen. Dahinter festigte der SV Motor Saspow mit einem Auswärtssieg Rang vier.

Vor 112 Zuschauern in Großräschen zeigte die Heimmannschaft eine überzeugende Vorstellung. Nick Ullrich eröffnete den Torreigen in der 12. Minute. Fawad Husseini (22.) und Jakob Seidel (36.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Im zweiten Durchgang legten Husseini (69.), Niklas Wotscheg (71.) und erneut Ullrich (83.) nach. Mit dem Kantersieg bliebt der SV Großräschen mit nun 25 Punkten auf Rang zehn. Peickwitz bleibt mit 28 Punkten im Tabellenmittelfeld. ---

Der Spremberger SV meldete sich eindrucksvoll zurück. Vor 45 Zuschauern traf Niklas Kantor in der 10. Minute zur frühen Führung und legte in der 53. Minute das 2:0 nach. Kai Grabowski (58.) und erneut Kantor (76.) machten den 4:0-Erfolg perfekt. Mit nun 22 Punkten verschafft sich der SSV etwas Luft im Abstiegskampf. Lübben II fällt auf Rang 13 zurück. ---

Mit einem Auswärtserfolg in Herzberg hält der SV Motor Saspow den Anschluss an die Spitzengruppe. Dennis Schelske brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, Alan Mjagkov traf in der Schlussminute (90.) zum 2:0-Endstand. Herzberg bleibt mit 29 Punkten im Mittelfeld, Saspow festigt mit 39 Punkten Rang vier. ---

In einer abwechslungsreichen Partie traf Carl Dietrich in der 25. Minute zur Führung für Burg. Janek Thiele (29.), Tom Oestreich (45.) und Sebastian Gorczak (45.+5) drehten die Partie noch vor dem Pausenpfiff. Dietrich konnte in der 61. Minute zwar noch einmal verkürzen, doch es blieb beim 2:3. ---

Vor 185 Zuschauern ging Friedersdorf durch Adrian Bratke in der 39. Minute in Führung. Robert Hennig glich für die Gäste in der 59. Minute aus. In der Schlussphase sorgte ein Eigentor von Ben Janitz (90.) für den 2:1-Auswärtssieg der Gäste. Bad Liebenwerda holt wichtige Zähler im Abstiegskampf und hat nun 18 Punkte. ---

Der Tabellenzweite SG Groß Gaglow ließ in Kolkwitz überraschend Punkte liegen. Sebastian Lehnik brachte die Hausherren in der 10. Minute in Führung. Niklas Keller glich in der 69. Minute zum 1:1-Endstand aus. Kolkwitz steht weiter auf dem letzten Tabellenplatz. ---

Im Spitzenspiel trennten sich Brieske und Schlieben mit einem 1:1. Robert Dehne traf in der 15. Minute zur Gästeführung. Justin Kaufmann glich für die Hausherren nach 35 Minuten aus. Brieske bleibt mit 46 Punkten Tabellenführer, Schlieben rangiert mit 40 Punkten auf Platz drei. ---