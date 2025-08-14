Spannendes Testspiel mit engem Ausgang

Am gestrigen Nachmittag trafen SV Nord München-Lerchenau III und FC Aschheim II in einem mitreißenden Testspiel aufeinander, das die Zuschauer mit fünf Toren und spannenden Spielzügen begeisterte.

Bereits in der 21. Minute brachte Pascal Daniel die Hausherren aus Lerchenau mit einem platzierten Schuss in Führung. Doch die Gäste aus Aschheim ließen sich nicht beeindrucken und drehten das Spiel noch vor der Pause. Florian Höglmeier glich in der 40. Minute aus, und nur eine Minute später erzielte Seliman Nuryar das 1:2 für den FC Aschheim II.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Lerchenau III großen Kampfgeist. In der 51. Minute gelang Moritz Konsek der verdiente Ausgleich. Das Spiel blieb hart umkämpft, bevor Fritz Walter in der 72. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:2 markierte.