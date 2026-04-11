Spannendes Spiel mit packender Schlussphase

Am Freitagabend empfingen SG Hörlkofen / SV Wörth II und TuS Oberding II rund 60 Zuschauer zu einem intensiven Spiel, das von Beginn an von Tempo und Zweikämpfen geprägt war. Bereits in der 10. Minute brachte Tom Strencioch die Gäste mit einem platzierten Schuss in Führung. TuS Oberding II nutzte die frühe Druckphase konsequent aus und erhöhte in der 31. Minute durch Johannes Baumgärtl auf 0:2.

Die Hausherren zeigten sich von dem Rückstand jedoch unbeeindruckt und verkürzten nur fünf Minuten später durch Tobias Dangl nach einer präzisen Hereingabe zum 1:2. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams Möglichkeiten hatten.

In der Schlussphase erhielt TuS Oberding II die Chance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, doch ein Foulelfmeter in der 85. Minute wurde von Torwart Maximilian Jell stark pariert. Trotz aller Bemühungen gelang der SG Hörlkofen / SV Wörth II kein weiterer Treffer. Das umkämpfte Match endete nach 90 Minuten mit einem verdienten Auswärtssieg für den TuS Oberding II.