Spannendes Spiel mit Nachgeschmack

Mal wieder spannend bis zum Abpfiff war das Spiel unserer 1. Mannschaft gegen Friedrichstal 2, die man offen gesagt am liebsten gehen sieht. Aber auch das läuft nicht ohne „Hinterlassenschaft“ ab.

Gegenüber dem Neureut-Spiel kam Shoaib Faizi für Luca Pisacreta. Abwehr und defensives Mittelfeld blieben stehen, was hilfreich war, weil der Gegner wohl aufgrund der Misserfolge der letzten Wochen aggressiv zu Werke ging und zunächst die Initiative an sich riss. Nach 10 Minuten hatte er Glück mit dem 0:1, als eine weite Ecke einen frei stehenden Spieler am langen Pfosten erreichte, der das kurze Eck anpeilte und Chris Hüttig traf, von dem der Ball ins Tor ging. Wir hatten Fehlpässe und Ballverluste, kamen nicht so recht in Fahrt, kämpften aber unverdrossen. Nachdem Thano Nakos nach kurzer Zeit raus musste, weil man ihm den Knöchel poliert hatte (die Stollenabdrücke waren klar erkennbar), ohne dass sich der schwache Schiri zum Eingreifen genötigt sah, hatten wir Glück mit dem Ausgleich, als eine Ecke zu dem am Fünfmeterraum freistehenden Paul Witte kam, der den Ball einschob. Ein scharfer und flacher Freistoß von Peter Lüttich aus 25 Metern wurde ins Tor abgefälscht und führte zum 2:1 und kurz vor der Pause gelang Pascal Schorb nach einer Kombination im Strafraum sogar noch das 3:1.