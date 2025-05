Spannendes Spiel mit Happy End

Schon früh in der Partie hatten wir die erste große Möglichkeit: In der 5. Minute scheiterte Holze aus spitzem Winkel, der Ball ging knapp über das Tor. Kurz darauf nutzte der Gegner unsere erste Unachtsamkeit eiskalt aus. Nach einem Fehlpass von Lukas konnte der Stürmer von Lonsee frei vor Nils zum 0:1 einschieben (10.).

In einem intensiven und dramatischen Spiel gegen den SV Lonsee gelang unserer Mannschaft ein hart erkämpfter 3:2-Sieg – mit allem, was Fußballfans lieben: Traumtore, Fehler, Spannung bis zur letzten Sekunde.

Unsere Mannschaft ließ sich davon aber nicht beirren und hatte in der 15. Minute durch Maik die große Chance auf den Ausgleich – der Ball ging jedoch knapp drüber. In der 24. Minute war es dann endlich soweit: Mathis spielte einen überragenden Pass in die Schnittstelle und Jan blieb eiskalt – 1:1!

In der zweiten Hälfte erspielte sich unser Team zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden – doch Nick, Elias, Mätz oder Mathis: Alle vergaben ihre Chancen teilweise fahrlässig. „Bei dieser Chancenverwertung wachsen Oktay noch Haare“, so ein sarkastischer Kommentar von der Seitenlinie.

Das rächte sich fast: In der 80. Minute verfehlte ein Freistoß des SV Lonsee nur knapp unser Tor – das 2:2 lag in der Luft. Und tatsächlich – in der 82. Minute fiel der Ausgleich. Eine Flanke klatschte an die Latte, der Abpraller landete direkt vor den Füßen des gegnerischen Stürmers, der zum 2:2 einschob. Bitter!

Doch unsere Antwort ließ nicht lange auf sich warten: In der 87. Minute schnappte sich Nick den Ball tief in der eigenen Hälfte, sprintete über 60 Meter und schob eiskalt zum 3:2 ein – ein Wahnsinnstor!

Das Spiel blieb bis zum Schluss dramatisch: In der 89. Minute wurde es nochmals gefährlich, Lonsee drängte auf den Ausgleich. In der 90. Minute rückte sogar der gegnerische Torwart bei einem Eckball mit auf und versuchte sich spektakulär an einem Fallrückzieher – glücklicherweise ohne Erfolg.

In der 92. Minute sah ein Spieler von Lonsee noch Gelb-Rot – aus unerklärlichen Gründen. Direkt danach pfiff der Schiedsrichter ab. Ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg für unsere Mannschaft!