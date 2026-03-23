Spannendes Rennen in der Kreisliga C1 Hagen - 21.Spieltag

Der 21. Spieltag der Kreisliga C1 Hagen brachte zahlreiche Tore und bestätigte zunächst die bisherigen Kräfteverhältnisse, ohne jedoch eine Vorentscheidung im Titelrennen zu liefern. Tabellenführer SSV Hagen II behauptete seine Spitzenposition souverän, während Verfolger SG Hohenlimburg Holthausen weiterhin in Schlagdistanz bleibt. Dahinter bleibt das Rennen um die oberen Plätze offen und auch im Mittelfeld ist noch Bewegung möglich.

Für ein deutliches Ausrufezeichen sorgte SC Berchum Garenfeld III beim klaren Auswärtssieg bei International Hagen . Bereits früh brachte Marcel Funke seine Farben in der 7. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Marius Rausch auf 0:2, ehe Robin Scheurer nur eine Minute später das 0:3 folgen ließ. Mert Yildrim baute die Führung weiter aus, bevor Marvin Born in der 63. Minute auf 0:5 stellte. Den zwischenzeitlichen Ehrentreffer erzielte Maruan Ajaj nur eine Minute später zum 1:5. In der Schlussphase traf Luca Pascal Schnelling dreifach in der 70., 77. und 89. Minute, ehe Justus Maximilian in der 90. Minute den 1:9 Endstand markierte.

SV Boele Kabel II - TSV Dahl II (3:1)

Überraschend setzte sich SV Boele Kabel II gegen TSV Dahl II mit (3:1) durch. Die Hausherren gingen in der 17. Minute in Führung, Volkan Aksoy erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Arne Bornemann brachte TSV Dahl II in der 44. Minute noch einmal heran, doch Efkan Aksoy sorgte in der 90. Minute für die Entscheidung.

Türk Gencler Hagen II - SG Hohenlimburg Holthausen (1:2)

Ein enges Duell lieferten sich Türk Gencler Hagen II und SG Hohenlimburg Holthausen. Malin Moritz König brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, Bilal Sarapli glich in der 30. Minute aus. Alexander Abermann erzielte in der 73. Minute den entscheidenden Treffer zum (1:2) Erfolg für Hohenlimburg.

SC Concordia Hagen II - SSV Hagen II (1:7)

SSV Hagen Fussball II wurde beim SC Concordia Hagen II seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich klar mit (1:7) durch. Yunus Alrazak eröffnete in der 32. Minute den Torreigen und erhöhte kurz vor der Pause erneut. Mehdi El Lakrari traf nach dem Seitenwechsel zum 0:3. Resul Emre Yagar verkürzte zwischenzeitlich auf 1:3, doch Mario Di Campi stellte den alten Abstand wieder her. Emir Abazay erhöhte weiter, bevor Mehdi El Lakrari mit zwei weiteren Treffern in der 81. und 90. Minute den Endstand markierte.

Roter Stern Wehringhausen - TSV Fichte Hagen III (5:1)

Roter Stern Wehringhausen ließ gegen TSV Fichte Hagen III nichts anbrennen und gewann deutlich mit 5:1. Mathias Yospin Dongmo brachte sein Team in der 27. Minute in Front, Patrick Müller erhöhte kurz darauf auf 2:0. Borelle Nintedem und Silvestre Michael bauten den Vorsprung weiter aus, bevor Luca Brunzel für Fichte in der 65. Minute auf 4:1 verkürzte. Charlie Nasser Ndongue stellte in der Schlussminute den Endstand zum 5:1 in der 90 Minute her.

Hagen United - KSV Croatia Hagen (2:0)

Hagen United setzte sich zudem gegen KSV Croatia Hagen mit 2:0 durch. Dominik Krumnack traf kurz nach der Pause in der 48. Minute zur Führung und machte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar.

Tabellensituation in Richtung Crunchtime

In der Tabelle bleibt SSV Hagen Fussball II mit 39 Punkten vorne, gefolgt von SG Hohenlimburg Holthausen mit 34 Zählern. SC Berchum Garenfeld III festigt Rang drei mit 29 Punkten vor TSV Dahl II mit 28 Punkten. Roter Stern Wehringhausen bleibt mit 26 Punkten ebenfalls in Reichweite.

Trotz der aktuellen Abstände ist im Titelrennen jedoch weiterhin alles offen. Bis zum 30. Spieltag stehen noch mehrere Partien an und insbesondere im oberen Tabellendrittel kann sich die Situation schnell verändern. Die Mannschaften im Mittelfeld sind darauf angewiesen, dass die Teams vor ihnen Punkte liegen lassen, haben aber weiterhin Chancen, sich nach oben zu arbeiten. Auch kleinere Serien können die Tabelle noch einmal durcheinanderwirbeln. Eine Vorentscheidung ist daher noch nicht gefallen. Während einige Teams vor allem auf Stabilität und einen ruhigen Saisonabschluss setzen, kämpfen andere weiterhin um den Anschluss an die Spitzengruppe. Die kommenden Spieltage versprechen daher weiterhin Spannung im Aufstiegsrennen der Kreisliga C1 Hagen.