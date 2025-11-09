Spannendes Niederrheinderby in der ÜFL NRW

Trotz der Rivalität war es von Beginn an ein sehr faires Spiel.

Am 10 Spieltag der übergewichtigen Fussballliga ÜFL NRW kam es zum bereits 3. Derby am Niederrhein in diesem Kalenderjahr.

Nach 14 Minuten fiel das 1:0 für die Gastgeber DFC Blood Pressure aus Geldern Vernum. Ein schöner Weitschuss von Stefan Kraus fand den Weg ins Tor.

Die Heimmannschaft hatte zunächst den besseren Beginn, ohne dabei aber deutlich überlegen zu sein.

Lange Zeit sah es aus, als wenn es damit auch in die Pause geht, die Crocodiles aus Herongen hielten gut mit und das Spiel war sehr offen und geprägt von vielen fairen, aber intensiven Zweikämpfen.

Ein guter Freistoß kurz vor der Pause durch erneut Stefan Kraus führte zum 2:0.

Nach der Pause kamen die Crocodiles immer besser ins Spiel, und so war es nur eine Frage der Zeit bis der Anschlusstreffer zum 2:1 durch Enes Akbudak fiel.

Das Spiel blieb weiter ausgeglichen und Herongen versuchte das 2:2 zu erzielen, allerdings verteidigte die Heimmannschaft gut.

Erneut Stefan Kraus führte DFC Blood Pressure mit seinem 3. Tor kurz vor Schluss auf die Siegerstraße.

Am Ende warfen die Crocodiles nochmal alles nach vorne, allerdings ohne das notwendige Spielglück und so konnte Geldern am Ende noch 2 weitere Tore schießen.

5:1 klingt eindeutig, aber das Spiel war lange Zeit sehr offen.

Glückwunsch an Geldern zum Derbysieg, dieses Spiel war gute Werbung für die Liga, da es viele schöne Angriffe und Spielzüge zu bieten hatte und insgesamt sehr fair war.

Für DFC Blood Pressure geht es nun 29.11 gegen die Adipositas Allstars aus Bielefeld.

Die Crocodiles Herongen empfangen am 22.11 die Pandas aus Borken.

Beide Spiele werden sicher ebenfalls sehr interessant werden für jeden Fußballliebhaber.