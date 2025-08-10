Spannendes Ligaduell endet mit Auswärtssieg für den SV Erpfting II

Am Sonntag trafen die Sportfreunde Windach II und der SV Erpfting II in einem spannenden Ligaspiel aufeinander. Vor 75 Zuschauern entwickelte sich ein abwechslungsreiches Match mit zahlreichen Toren und packenden Momenten.

Bereits in der 5. Minute brachte Michael Endhart den SV Erpfting II mit einem frühen Treffer in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Moritz Klaus glich in der 12. Minute zum 1:1 aus. Doch der SV Erpfting II blieb gefährlich und konnte in der 35. Minute erneut durch Michael Endhart in Führung gehen. Kurz vor der Halbzeit sorgte Marko Stojanovic mit einem sehenswerten Treffer für den Ausgleich (44.) und stellte damit den verdienten 2:2-Pausenstand her. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft, beide Mannschaften erspielten sich Chancen. In der 77. Minute war es schließlich Tom Lohmar, der den entscheidenden Treffer zum 2:3 für den SV Erpfting II erzielte.