Spannendes Landesliga-Derby: Tus Birk siegt 3:0 gegen SV Menden 2 von Michael Heines · Heute, 22:09 Uhr · 0 Leser

Im Lokalderby der Landesliga trafen der SV Menden 2 und der Tus Birk aufeinander. Die Partie begann mit leichter Verzögerung um 13:05 Uhr, da die Torhüterin des SV Menden 2 noch nicht richtig gekleidet war. In den ersten 18 Minuten gab es auf beiden Seiten zahlreiche Ecken, doch echte Torchancen blieben zunächst aus. In der 35. Minute brachte dann Cosima Skupin (Nr. 22) frischen Wind in die Partie, als sie für die verletzte Leonie Vogt (Nr. 3) eingewechselt wurde.

Ab der Einwechslung wurde das Spiel lebhafter. In der 44. Minute erzielte Greta Tarnowski (Nr. 17) das 1:0 für den Tus Birk – die Vorlage kam von der zuvor eingewechselten Skupin. Nur wenige Minuten später, in der 46. Minute, verwandelte Skupin selbst einen Freistoß aus gut 35 Metern direkt ins Eck – und erhöhte auf 2:0. Nach der Halbzeitpause verteidigte der Tus Birk konsequent weiter, obwohl die Spielerinnen des SV Menden 2 immer wieder Druck machten. In der 63. Minute erhielt Ivana Kovacic (Nr. 19) vom SV Menden 2 eine Gelbe Karte, diese dürfte zu einer Sperre im nächsten Ligaspiel führen, da es die 5. in der laufenden Saison war.