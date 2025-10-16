 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Nicole Halder

Spannendes Finish: SG Ertingen/Binzwangen bezwingt Krauchenwies 3:2

Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht.

Im heutigen Nachholspiel der Bezirksliga Oberschwaben landete die SG Ertingen/Binzwangen einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den FC Krauchenwies.

Bezirksliga Franken

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
4
1
Abpfiff

Mit einem beeindruckenden Auftritt haben die Sportfreunde Untergriesheim ihre Ambitionen in der Bezirksliga Franken unterstrichen. Gegen den TSV Botenheim zeigte der Aufsteiger von Beginn an, wer Herr im Haus ist, und belohnte sich mit einem klaren 4:1-Erfolg.

Schon in der achten Minute brachte Tim Falk die Gastgeber früh in Führung. Die Gäste aus Botenheim antworteten mit dem schnellen Ausgleich durch Jonas Rechkemmer in der 20. Minute. Doch Untergriesheim ließ sich davon nicht beirren: Max Weyhrauch stellte nur acht Minuten später den alten Abstand wieder her und sorgte für das 2:1.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Sportfreunde das Spielgeschehen und ließen defensiv kaum etwas zu. In der Schlussphase machten sie schließlich alles klar: Yannik Rees traf in der 75. Minute zum 3:1, ehe Elias Mittnacht nur drei Minuten später mit dem 4:1 den Endstand markierte.

Bezirksliga Oberschwaben

Heute, 19:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
3
2
Abpfiff

Ein spannendes und intensives Spiel, das bis in die Nachspielzeit offen blieb. Die SG Ertingen/Binzwangen erwischte den besseren Start: Innerhalb von nur zwei Minuten sorgten Lukas Renz (29.) und Christoph Buck (30.) für eine komfortable 2:0-Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Timmy Rauser (43.) für den FC Krauchenwies, was dem Spiel noch einmal neue Spannung verlieh.

Nach dem Seitenwechsel stellte Leon Gaugel (55.) den alten Abstand wieder her. Die Gäste drängten in der Schlussphase auf den Anschluss, doch die Defensive der SG hielt stand – bis in der Nachspielzeit Fabio Kleiner (90.+3) noch einmal traf. Am Ende blieb es jedoch beim 3:2-Heimsieg.

Aufrufe: 016.10.2025, 22:15 Uhr
Timo BabicAutor