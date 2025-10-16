Spannendes Finish: SG Ertingen/Binzwangen bezwingt Krauchenwies 3:2

Im heutigen Nachholspiel der Bezirksliga Oberschwaben landete die SG Ertingen/Binzwangen einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den FC Krauchenwies.

Mit einem beeindruckenden Auftritt haben die Sportfreunde Untergriesheim ihre Ambitionen in der Bezirksliga Franken unterstrichen. Gegen den TSV Botenheim zeigte der Aufsteiger von Beginn an, wer Herr im Haus ist, und belohnte sich mit einem klaren 4:1-Erfolg.

Schon in der achten Minute brachte Tim Falk die Gastgeber früh in Führung. Die Gäste aus Botenheim antworteten mit dem schnellen Ausgleich durch Jonas Rechkemmer in der 20. Minute. Doch Untergriesheim ließ sich davon nicht beirren: Max Weyhrauch stellte nur acht Minuten später den alten Abstand wieder her und sorgte für das 2:1.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Sportfreunde das Spielgeschehen und ließen defensiv kaum etwas zu. In der Schlussphase machten sie schließlich alles klar: Yannik Rees traf in der 75. Minute zum 3:1, ehe Elias Mittnacht nur drei Minuten später mit dem 4:1 den Endstand markierte.

Bezirksliga Oberschwaben