Spannendes Finale: Ruderting ist niederbayerischer Hallenmeister

Es war eine spannende niederbayerische Hallenmeisterschaft. Am Ende setzte sich Bayernligist Ruderting dank einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf des Turniers durch und sicherte sich den Titel.

In der Gruppe A setzte sich der SV Frauenbiburg souverän durch. In drei Spielen blieb die Mannschaft ohne Punktverlust und überzeugte mit einem Torverhältnis von 6:0. Spannend verlief der Kampf um den zweiten Platz zwischen dem FC Ruderting und der SG Viechtach/Geiersthal, die als Außenseiter ins Turnier gegangen war. Die SG hätte mit einem Überraschungssieg gegen Frauenbiburg im vorletzten Gruppenspiel den Einzug ins Halbfinale perfekt machen können. Der Favorit aus Frauenbiburg ließ jedoch nichts anbrennen und entschied die Partie klar für sich. Somit zog der FC Ruderting als Gruppenzweiter in die Hauptrunde ein.

In der Gruppe B ging es deutlich spannender zu. Am Ende setzte sich der SV Kirchberg im Wald mit sieben Punkten als Tabellenerster durch. Dahinter belegte Alburg mit sechs Punkten den zweiten Platz und zog ebenfalls in das Halbfinale ein.

Halbfinals:

Im ersten Halbfinale des Tages traf der FC Ruderting auf den SV Kirchberg im Wald. Entgegen den Erwartungen entwickelte sich jedoch kein spannendes Duell. Ruderting übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und ließ dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung. Die Überlegenheit spiegelte sich auch früh im Ergebnis wider: Franziska Schwaiberger eröffnete in der 8. Minute den Torreigen, ehe Lisa Käser (10.) und Julia Hufsky (12.) mit einem Doppelschlag für eine komfortable Führung sorgten.

Das zweite Halbfinale hingegen war an Spannung kaum zu überbieten. Erst mit dem Schlusspfiff sorgte Emma Bronheim für die Entscheidung, als sie nach einem Freistoß den Siegtreffer für den SV Frauenbiburg erzielte.

Spiel um Platz 3:

Das Spiel um Platz drei begann äußerst rasant. Bereits in der ersten Minute ging Alburg nach einem unglücklichen Eigentor aus Kirchberger Sicht in Führung. Diese hielt jedoch nicht lange an: Nur eine Minute später traf Friedrich zum 1:1-Ausgleich für Kirchberg. Im direkten Gegenzug nutzte Kirchberg die nächste Offensivaktion zur Führung, als Kapitänin Kurz erneut einnetzte. In der sechsten Minute schnürte sie mit ihrem zweiten Treffer des Spiels sogar einen Doppelpack. Den Treffer zum 2:3-Endstand aus Alburger Sicht erzielte schließlich Alina Schmidt.

Finale:

Im Finale kam es zur Neuauflage der Partie aus der Gruppenphase. Dort hatte sich der SV Frauenbiburg mit 1:0 durchgesetzt, nachdem Kapitänin Assmann den entscheidenden Treffer erzielt hatte. Im Endspiel erwischte jedoch der FC Ruderting den perfekten Start. Bereits in der ersten Minute brachte Franziska Schwaiberger ihr Team mit einem sehenswerten Treffer ins Kreuzeck in Führung. Die Antwort von Frauenbiburg ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Fünf Minuten später zeigte sich Emma Bronheim eiskalt vor dem Tor und erzielte den 1:1-Ausgleich. Doch die Rudertingerinnen schlugen im direkten Gegenzug zurück. Lisa Käser verwandelte souverän zur erneuten Führung. Beim Stand von 2:1 blieb es schließlich bis zum Schlusspfiff.

Der FC Ruderting qualifiziert sich somit für die Bayerische Hallenmeisterschaft am 25.01.2026 in Erlangen.

Alle weiteren Infos zum Turnier finden Sie hier.