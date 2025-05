Ohlstädter Jubeltraube: (v.l.) Maximilian Schwinghammer, Korbinian Vogt, Bernhard Kurz und Jakob Steffl feiern den wichtigen Führungstreffer. – Foto: Oliver Rabuser

Spannendes Finale in der Kreisliga: Ohlstadt setzt Konkurrenz unter Druck SVO bezwingnt Brunnthal klar

Der SV Ohlstadt hat die Tabellenführung in der Kreisliga 1 übernommen. Mit einem 3:1-Sieg über den TSV Brunnthal macht der SVO Druck auf die Konkurrenz.

Ohlstadt – Der wichtige Job ist erfolgreich erledigt. Durch den 3:1-Erfolg beim TSV Brunnthal übernimmt der SV Ohlstadt wenigstens bis zum Wochenende die Tabellenführung in der Kreisliga 1 und bringt die unmittelbare Konkurrenz aus Münsing und Polling in Zugzwang – die Ohlstädter haben spielfrei. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Rudi Schedler. Und der Co-Trainer muss sich auskennen, arbeitet er doch als Lehrkraft in Murnau. „Jetzt schauen wir, was die anderen machen.“ Gestern, 19:45 Uhr TSV Brunnthal Brunnthal SV Ohlstadt SV Ohlstadt 1 3 Abpfiff

Drei Torerfolge nach Standards: Ohlstadt vertraut auf seine schärfste Waffe Der SVO vertraute mal wieder auf seine schärfste Waffe. Alle drei Torerfolge resultierten aus Standards, sämtliche Treffer fielen per Kopf. Der erste Abschnitt war einer zum Zurücklehnen. Das 1:0 fiel bereits nach sieben Minuten. Christoph Wäckerles weiter Einwurf wurde einmal verlängert, ehe er von Bernhard Kurz ohne große Geschwindigkeit, aber auch ohne Mühe und Gegenwehr über die Linie gedrückt wurde. Wenig später nickte Jonas Thümmler einen Eckball von Klaus Zach denkbar knapp am Pfosten vorbei. Zach war es auch, der aus dem Halbfeld eine feine Freistoßflanke abschickte, die Maximilian Schwinghammer gekonnt unter die Latte lenkte – 2:0. Zu viel des Guten für die Anzeigetafel an der Jahnstraße. Sie fiel bis zum Spielende komplett aus. Der SVO hingegen machte munter weiter. Luis Steffl drückte eine Hereingabe von Schwinghammer über den Querbalken. Und auch im Zusammenspiel mit Bruder Jakob fehlten Steffl nur Zentimeter. Einseitiger hätte die Partie kaum laufen können. Für die Gastgeber reichte es nicht zu einem Torabschluss. Schaffen es die Ohlstädter in absehbarer Zeit, solche Leistungen über die gesamte Spielzeit zu zeigen, wären sie fraglos für höheres gerüstet.