Spannendes enges Spiel

Am heutigen Abend trafen der VfR Regensburg und der TV Barbing aufeinander. Das Spiel begann gleich mal mit einem Paukenschlag. In der dritten Spielminute setzte Barbing ein erstes Ausrufezeichen: Nach einem schönen Lauf von Andreas Kaiser über die linke Außenbahn und einer präzisen Flanke in den Sechszehner, verwandelte Michael Mainka per Direktabnahme zur frühen 0:1-Führung.

Nur zwei Minuten später wurde Gabor Lengyel im Strafraum unstrittig gefoult – Elfmeter für Barbing den Lengyel sicher zum 0:2 verwandelt. Der VfR versuchte sich fortan zurück zu kämpfen, doch zunächst hielt der Barbinger Torwart Bogdan Cazac einen Freistoß (9 Min.). Auch ein weiterer Versuch von O. Altunay (15 Min.) ging knapp am Tor vorbei.



Die Hausherren wurden aktiver: Nach einer Ecke und einem Torschuss (20 Min.) konnte der Barbinger Keeper jeweils klären. Weitere Chancen folgten, doch es fehlte an Präzision. In der 28. Minute zeigte der Schiedsrichter die erste gelbe Karte für Matthias Daferner vom TV Barbing nach einem klaren Foul an VfR´s Nummer 10 Altunsoy. Anschließend aber auch immer wieder gelungene Aktionen und Kombinationen der Barbinger. Roman Herdt, Mergim Shahini, Andreas Kaiser und der immer anspielbare Matthias Schnabel mit tollen Dribblings und Doppelpässen vom Mittelfeld in den Sturm. Aber auch der Abwehr der Barbinger darf man getrost ein Lob aussprechen. Sie verteidigen mit vollem Einsatz und Leidenschaft die Angriffe des VFR Regensburg.



Dann wurde es turbulent: In der 34. Minute fiel das 1:2 für den VfR. Ein Freistoß aus dem Halbfeld wir in den Strafraum gechipt und der Spieler mit der Nummer 6 Robert Bierzynski köpft den Ball gekonnt über den Barbinger Torhüter zum 1:2 Anschlusstreffer. Im fast direkten Gegenzug dann aber schon wieder ein Treffer für die Barbinger. M. Mainka traf erneut für Barbing. Er fast sich aus gut 20 Metern einfach mal ein Herz und zieht mit links ab. Der Ball geht ins linke Kreuzeck zur erneuten zwei Tore Führung. Kurz vor der Halbzeit wurde ein Wechsel bei Barbing vollzogen. Neu im Spiel die Nummer 13 Alexandru Moldovan, ehe es mit 3:1 für die Gäste in die Pause ging.



2. Halbzeit: Der VfR drückt, Barbing kontert



Nach dem Wiederanpfiff um 19:52 Uhr machte der VfR gleich wieder Druck. Eine Ecke durch O. Altunay führte beinahe zum Anschluss, doch der Kopfball von R. Bierszyski ging knapp vorbei (51 Min.). In der 63. Minute dann der nächste Strafstoß – diesmal für den VfR nach Foul von Stefan Höpfl. Der fällige Elfmeter wurde sicher durch Güven Durdan verwandelt: 2:3.

Barbing versuchte zu reagieren: Ecke und Freistoß durch G. Lengyel – doch kein Erfolg. Der VfR blieb dran, erspielte sich weitere Freistöße und Chancen. Die Partie wurde zunehmend ruppiger – gelbe Karten für Barbing (H. Schenker und Roman Herdt), versteckte Fouls, hitzige Diskussionen.

Die Gastgeber waren dem Ausgleich mehrmals nahe: In der 75. Minute rauschte ein Schuss knapp am Barbinger Tor vorbei, weitere Chancen durch die Altunay und Altunsoy folgten. In der 80. Minute erzielte der VfR vermeintlich das 3:3 nach Freistoß – doch der Schiedsrichter entschied auf Foulspiel, das Tor zählte nicht.

Barbing tut sich jetzt schwer und versucht sich zu befreien und setzt in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter: G. Lengyel spielt M. Mainka in den Lauf und der macht in der 90.+4 Minute mit seinem dritten Treffer den 2:4 Endstand.



Fazit:

Barbing sicherte sich die drei Punkte dank einer starken Anfangsphase und ersten Halbzeit. Der VfR dominierte die zweite Halbzeit, verpasste jedoch trotz zahlreicher Chancen den Ausgleich. In einem hitzigen Spiel in der zweiten Halbzeit mit mehreren gelben Karten und einem Platzverweis (Zuschauer der Barbinger) bewies Barbing am Ende die bessere Effizienz vor dem Tor.