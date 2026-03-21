Spannendes Duell zwischen Allstars und Crocodiles

Heute endete die erste Saison in der ÜFL NRW für die Adipositas Allstars Bielefeld und Crocodiles Herongen.

Die Bielefelder erwischten dabei zunächst den besserer Start und gingen verdient mit 1:0 in Führung.

Bei besten Fußballwetter entwickelte sich schnell ein spannendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Die Heronger zeigten jedoch Moral und konnten mit 2 schnellen Toren noch vor der Pause mit 1:2 in Führung gehen.

Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Herongens Torhüter Markus Verhaelen für ein Kuriosum.

Einen Einwurf nahm er direkt mit der Hand auf, was zu indirektem Freistoß aus dem Strafraum führte.

Den anschließenden Freistoß parierte er aber mit einem überragenden Reflex und verhinderte so den Ausgleich.

In der Folge ging es hin und her und die Crocodiles konnten sich mit 1:4 ein wenig absetzen.

Besonders Herongens Strumduo, die Brüder Dennis und Philipp Müller, waren heute für die Allstars nur schwer zu stoppen.

Allerdings zeigten die Adipositas Allstars Moral und kamen über einen 9-Meter zum 2:4 Anschluss.

Die Heronger verteidigten die letzten Minute jedoch clever, sodass sie ihren ersten Saisonsieg feiern konnten und in der Abschlusstabelle nun knapp vor Bielefeld gelandet sind.

Ein historischer Tag an den sich die 10 Heronger Spieler sicher noch lange erinnern werden.

Dank der Gastfreundlichkeit der Bielefelder war es ein rundum gelungener Fußballnachmittag mit jede menger engen und schönen Aktionen auf beiden Seiten.

Das hat Lust auf die neue Saison gemacht, die in Herbst wieder startet.

Für die Allstars ist nun zunächst Sommerpause, die Crocodiles testen nächste Woche Sonntag am 29.03 2026 um 13 Zuhause in Herongen gegen die ÜFL Mannschaft von Polonia Hagen.