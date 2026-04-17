Spannendes Duell mit klaren Zielen - TSV Gräfelfing empfängt FCF

Mit voller Energie und Freude zum nächsten Spiel bei TSV Gräfelfing - Selbstbewusst und mit Spielfreude – Foto: Julian Holzner

Am kommenden Sonntag steht ein spannendes Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Gräfelfing und dem FC Fürstenried auf dem Programm – ein Duell, das kaum mehr Gegensätze bieten könnte. Während der TSV Gräfelfing um den Klassenerhalt kämpft und jeden Punkt dringend benötigt, befindet sich der FC Fürstenried auf dem vierten Tabellenplatz und hat weiterhin die oberen Ränge fest im Blick.

Für beide Mannschaften geht es um viel: Gräfelfing will sich aus der Abstiegszone befreien, während Fürstenried den Anschluss an die Spitzenplätze nicht verlieren darf.

Spannung im Aufstiegsrennen

Besondere Brisanz erhält die Partie durch die Tabellensituation an diesem Spieltag. Mit dem direkten Duell zwischen dem TSV 1860 München III und dem SV München West treffen zwei Teams aus der oberen Tabellenregion direkt aufeinander. Das eröffnet dem FC Fürstenried die Chance, mit einem Sieg wichtigen Boden gutzumachen und den Druck auf die Konkurrenz zu erhöhen.

Ein Ausrutscher ist daher kaum erlaubt, wenn man weiterhin im Rennen um die vorderen Plätze bleiben möchte.

Rückblick: Klarer Sieg im Hinspiel

Das Hinspiel konnte der FC Fürstenried mit einem überzeugenden 3:1-Erfolg für sich entscheiden. Dennoch sollte dieses Ergebnis nicht überbewertet werden, denn der TSV Gräfelfing hat sich seitdem deutlich gesteigert.

Gerade in der Rückrunde präsentiert sich das Team in deutlich besserer Verfassung und entwickelt sich von Spiel zu Spiel weiter.

Gräfelfings Stärken: Effizienz und Gefahr bei Standards

Der TSV Gräfelfing setzt vor allem auf ein effektives Umschaltspiel und zeigt sich besonders bei Kontern brandgefährlich. Hinzu kommt eine hohe Qualität bei Standardsituationen, die immer wieder für Torgefahr sorgen.

Diese Stärken machen die Mannschaft zu einem unangenehmen Gegner, der jederzeit in der Lage ist, Spiele zu drehen oder überraschend zu entscheiden.

Fürstenried setzt auf Qualität und Spielintelligenz

Die Mannschaft von Trainer Tufan Latschin weiß um die Herausforderung und muss von Beginn an präsent sein. Entscheidend wird sein, den Kampf anzunehmen und gleichzeitig die eigenen spielerischen Stärken auf den Platz zu bringen.

Der FC Fürstenried verfügt über eine hohe individuelle Qualität sowie ausgeprägten Spielwitz und große Spielintelligenz. Besonders die Passschärfe und Genauigkeit im Aufbauspiel zählen zu den wichtigsten Waffen, mit denen man die Defensive des Gegners unter Druck setzen kann.

Wer macht den nächsten Schritt?

Die Ausgangslage verspricht ein intensives und umkämpftes Spiel: Klassenerhalt gegen Aufstiegsträume. Beide Teams befinden sich in guter Form und wollen den nächsten wichtigen Schritt gehen.

Am Ende stellt sich die Frage: Wer kann sich durchsetzen und seine Ziele weiter festigen? Sicher ist nur eines – beide Mannschaften werden alles investieren, um die drei Punkte zu sichern.

Tufan Lacin vor dem Spiel:

„Ich freue mich sehr auf das Spiel, vor allem, weil ich viele altbekannte Gesichter wiedersehen werde. Aus meiner Zeit beim TSV Neuried sind einige Spieler mittlerweile beim TSV Gräfelfing, und mit vielen stehe ich nach wie vor in regelmäßigem Austausch. Das Verhältnis ist sehr gut, wir haben auch diese Woche schon Kontakt gehabt – umso schöner ist es, sich am Sonntag auf dem Platz wiederzusehen.“

„TSV Gräfelfing ist aktuell in einer sehr guten Form. Auch wenn sie zuletzt gegen 1860 verloren haben, darf man ihre Qualität nicht unterschätzen. Sie stehen sehr kompakt, verteidigen diszipliniert und sind vor allem im Umschaltspiel extrem gefährlich. Genau darauf müssen wir vorbereitet sein.“

„Für uns wird entscheidend sein, Ballverluste zu minimieren und unser eigenes Spiel sauber aufzuziehen. Wir wollen schnell und zielstrebig nach vorne spielen, mit klaren Kombinationen Richtung Tor. Die Jungs wissen genau, was auf sie zukommt und sind gut eingestellt.“

„Am Ende liegt es immer an uns, wie das Spiel ausgeht. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, sind wir in der Lage, jede Mannschaft in dieser Liga zu schlagen. Das ist eine unserer größten Stärken – dieses klare Verständnis für unser eigenes Spiel.“

„Natürlich wollen wir gewinnen und weiter dranbleiben. Aber im Vordergrund steht für uns, ein gutes Fußballspiel zu zeigen und die Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben. Man soll sehen, dass wir als Team wachsen.“

„Mit dem Spiel gegen Teutonia haben wir zuletzt einen echten Härtetest bestanden und gut dagegengehalten. Genau das wird auch jetzt wieder gefragt sein. Wichtig ist, dass wir mental von Anfang an da sind, mit der richtigen Körpersprache auftreten und auch schwierige Phasen im Spiel gemeinsam überstehen. Dann haben wir gute Chancen, die drei Punkte mitzunehmen.“