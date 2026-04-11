Spannendes Duell in Kirchheim mit später Entscheidung

In der Partie zwischen dem Kirchheimer SC III und dem TSV Zorneding III entwickelte sich am Freitag ein umkämpftes Spiel vor 30 Zuschauern. Beide Mannschaften starteten engagiert, wobei die Gäste aus Zorneding zunächst etwas mehr Spielkontrolle hatten.

Nach einer halben Stunde belohnten sie sich schließlich: Alexander Kulosa traf in der 38. Minute zur Führung. Auch nach der Pause blieben die Gäste gefährlich und bauten ihren Vorsprung in der 59. Minute durch Jakob Heinz auf 2:0 aus.

Die Kirchheimer gaben sich jedoch nicht geschlagen. In der 70. Minute verkürzte Markus Franz nach einer druckvollen Phase auf 1:2. Trotz weiterer Bemühungen gelang den Gastgebern kein Ausgleich mehr, sodass die Gäste am Ende knapp die Oberhand behielten.