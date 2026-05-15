Spannendes Duell auf Augenhöhe

Der ASV Vach empfing am 29. Spieltag die SpVgg Erlangen zu einem packenden Spitzenspiel. Vor 100 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine dynamische Partie mit vielen Offensivaktionen auf beiden Seiten. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und glichen postwendend aus. Nur zwei Minuten später lag der Ball erneut im Netz der Erlanger, sodass die Vacher mit einer knappen Führung in die Kabine gingen.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste das Spiel komplett. Ein schneller Ausgleichstreffer stellte die Weichen auf Sieg, bevor der entscheidende Treffer zum Endstand fiel. In der Schlussphase schwächten sich die Gastgeber durch einen Platzverweis selbst, wodurch die Aufholjagd gestoppt wurde.

Die Torfolge im Detail: Louis Weber besorgte in der 8. Minute das 1:0 für die Heimelf. Den Ausgleich zum 1:1 erzielte Antilio Scalera (17.). Nur 120 Sekunden später brachte Robin Skach (19.) den ASV Vach wieder mit 2:1 in Front. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Antilio Scalera (50.), der zum 2:2 traf, ehe Flint Eckstein (57.) das Tor zum 2:3-Endstand markierte. In der 78. Minute sah der Vacher Koray Baysal die Rote Karte.