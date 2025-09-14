Spannendes Derby zwischen Satteldorf und Crailsheim endet 3:3!



In einem mitreißenden Derby trennten sich die Damenmannschaften der SpVgg Gröningen-Satteldorf und der SGM TSV Crailsheim am Ende leistungsgerecht 3:3 unentschieden. Obwohl das Endergebnis gerecht war, bleibt für die SpVgg ein bitterer Nachgeschmack, da sie eine Führung nicht über die Zeit retten konnte. Es fühlte sich an, als wäre mehr drin gewesen.

Der Spielverlauf

Das Spiel begann für die Gastgeberinnen denkbar schlecht, als sie bereits in der 4. Minute in Rückstand gerieten. Doch davon ließen sie sich nicht beirren und zeigten eine beeindruckende Moral.

Kurz vor der Halbzeit gelang der wichtige Ausgleichstreffer. Nach einem zentralen Abschluss von Jassi Fürst, den die Crailsheimer Torhüterin noch an die Latte lenkte, kam der Ball zu Sonia Munz. Sie bewies Übersicht und köpfte den Ball über die Torhüterin hinweg zum 1:1.

Die zweite Halbzeit startete turbulent. Crailsheim ging schnell wieder in Führung, aber die SpVgg hatte eine schnelle Antwort parat. Nach einem Freistoß von weit außen rechts, zirkelte Theresa Frech den Ball direkt ins Tor und glich erneut aus.

In der 64. Minute war es wieder Sonia Munz, die ihre Mannschaft in Führung brachte. Nach einem Ballgewinn, der durch energisches Anlaufen von ihr selbst erkämpft wurde, stand sie frei vor der Torhüterin. Mit einem gefühlvollen Chip über diese hinweg vollendete sie eiskalt zum 3:2.

Doch die Gäste aus Crailsheim gaben nicht auf und nutzten kurz vor Schluss die Gelegenheit, um in der 89. Minute den Ausgleichstreffer zu erzielen, der das Spiel 3:3 enden ließ.