Spannendes Derby in der Kreisklasse: Eibsee Grainau ärgert SG Farchant / Garmisch-P. Raßbichler feiert Hattrick

Grainau – Die Zuschauer in Grainau bekamen eine spannende Partie geboten, in der die Gäste sich zwar frühzeitig ein Chancenplus erspielten, die Gastgeberinnen aber mit 1:0 in Front gingen. Johanna Raßbichler war in der 16. Minute die Torschützin. Dies sollte nicht ihr letzter Treffer bleiben. Ihr zweiter Streich folgte zwölf Minuten später. Die SG ließ sich aber nicht beirren und verkürzte durch Ronja Koch. Jedoch war Raßbichler noch nicht fertig, vollendete hingegen ihren lupenreinen Hattrick.