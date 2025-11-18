Spannendes Derby am Ende mit Punkteteilung

Auf dem kleinen Kunstrasen stand am Ende ein gerechtes Remis zu Buche. Die Möhlinkicker begannen stark und übernahmen gleich die Spielleitung. Nach dem schönsten Spielzug der ganzen Partie fiel in der 13. Minute das 0:1. Über Tom Schellbach und Ablie Suwareh kam der Ball zu Muhammed Aslan. „Mo“ legte die Kugel maßgenau auf Shqipon Bektashi, der FC-Goalie Marcel Neumann umspielte und das Spielgerät ruhig einschob.

In der 25. Minute setzten die Gastgeber die erste Duftmarke. Aus 18 Metern jagte Niklas Holderer den Ball vehement an die Unterkante der Latte. In der 33. Spielminute die riesige Doppelchance für den VfR – das musste eigentlich das 0:2 sein. Muhammed Aslan, wieder über die linke Außenbahn kommend, passte die Kugel an den Fünfmeterraum. Nacheinander zogen Shqipon Bektashi und Batuhan Boz ab, trafen aber jeweils nur einen Abwehrspieler kurz vor der Torlinie. Bei einem Freistoß von Mika Leib (44.) war VfR-Keeper Elias Kiefl mit einer guten Parade zur Stelle. Zur Pause standen schon fünf Gelbe Karten auf dem Notizblock von Schiedsrichter Hamidi (FV Ötigheim).

Nach der Pause waren die Gastgeber nun besser in der Begegnung. Früh gelang dem Team von Raphael Heitzler der 1:1-Ausgleichstreffer (54.). Hausen gelang es nicht, sich an der Eckballfahne sauber zu befreien. Die Kugel prallte zu Philippe Häring, der sich nicht zweimal bitten ließ. Nun wurde die Partie hektischer und giftiger. Es „hagelte“ Gelbe und Rote Karten. Adin Maksumic vom Heimteam musste als Erster mit Gelb-Rot vom Platz (59.). In der 71. Minute dann glatt Rot für Hausens Ergi Alihoxha.