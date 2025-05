Spannendes Bezirksliga-Duell im Endspiel, Frauen-Finale steigt davor

In den Pokalwettbewerken im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall stehen die Finalteilnehmer der Herren und Frauen fest. Am Donnerstag, 29. Mai, stehen die beiden Endspiele an.

---

Bezirkspokal Rems/Murr/Hall

Herren: Halbfinale

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr TSV Schornbach - SV Allmersbach 4:6

Mi., 23.04.25 20:00 Uhr TSV Schmiden - TSV Nellmersbach 1:3

---

Herren: Viertelfinale

Sa., 22.02.25 14:30 Uhr TSV Gaildorf - TSV Nellmersbach 0:1

So., 23.02.25 14:00 Uhr TV Rot am See - TSV Schmiden 2:4

So., 23.02.25 14:00 Uhr TSV Obersontheim - TSV Schornbach 1:2

So., 23.02.25 14:00 Uhr TSV Sulzdorf - SV Allmersbach 0:2

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login __________________________________________________________________________________________________

Frauen: Halbfinale

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - SV Hegnach II 3:0

Sa., 26.04.25 15:00 Uhr SG Ilshofen / TSV Dünsbach - TSV Michelfeld 1954 4:5

---

Frauen: Viertelfinale

Mi., 23.10.24 19:00 Uhr SGM Tiefenbach/Satteldorf II - TSV Michelfeld 1954 0:1

Mi., 23.10.24 19:00 Uhr SG Ilshofen / TSV Dünsbach - SGM Blaufelden 3:0

Mi., 23.10.24 20:00 Uhr TV Oeffingen - SV Hegnach II 5:6

Di., 05.11.24 19:30 Uhr SG Schorndorf - SGM Oppenweiler/Sulzbach II 3:1