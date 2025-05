Spannendes Aufstiegsrennen - Nur vier Punkte trennen Platz 1 und 4

SW Sende (in schwarz) möchte im Heimspiel gegen SuK Canlar Bielefeld wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. – Foto: Zimmer

Nur vier Spieltage verbleiben in der Bezirksliga Staffel 2 in Westfalen:



Tabellenführer Türkgücü Gütersloh (gegen SV Werl-Aspe, Platz 16) und Verfolger VfB Schloß Holte (bei FC Kastrioti Stukenbrock, Platz 14) treten beide bei Mannschaften aus dem Tabellenkeller an. Beide Mannschaften wollen wieder zurück auf die Siegerstraße, da die Verfolger SpVg Steinhagen und FC Gütersloh II immer näher rücken.



Diese Vier Mannschaften kämpfen auch um die begehrten ersten beiden Aufstiegsplätze.



Auch im Tabellenkeller herrscht Hochspannung – SC Peckeloh II und SV Werl-Aspe sind bereits sicher abgestiegen.

FC Kastrioti Stukenbrock, SW Sende und TuS Ahmsen kämpfen, um nicht auf dem letzten Abstiegsplatz zu landen. Wobei der TuS Ahmsen die besten Karten hat (bereits sechs Punkte Vorsprung auf Kastrioti Stukenbrock).

Tabelle Bezirksliga Staffel 2 Westfalen



Vier Spieltage verbleiben noch



Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf.



Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.



1. Türkgücü Gütersloh 26 17-5-4 72:34 56 Punkte

2. VfB Schloß Holte 26 17-3-6 84:42 54 Punkte

3. Spvg Steinhagen 26 17-2-7 86:35 53 Punkte

4. FC Gütersloh II 26 16-4-6 82:49 52 Punkte

Die letzten drei Mannschaften steigen in die Kreisliga ab



12. TuS Ahmsen 26 8-3-15 48:86 27 Punkte

13. SV Schwarz-Weiß Sende (Auf) 26 6-4-16 41:77 22 Punkte

14. Kastrioti Stukenbrock 26 6-3-17 39:77 21 Punkte

15. SC Peckeloh II 26 2-2-22 26:93 8 Punkte (bereits sicher abgestiegen)

16. SV Werl-Aspe (Auf) 26 2-2-22 34:135 8 Punkte (bereits sicher abgestiegen)





SpVg. Heepen – Spvg Steinhagen (Sonntag 15:00 Uhr)

Am Sonntag erwartet die SpVg. Heepen den Titelaspiranten Spvg Steinhagen. Während die Gastgeber mit 42 Punkten bereits sicher im gesicherten Mittelfeld stehen, geht es für die Gäste im Aufstiegsrennen um alles: Drei Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Türkgücü, entsprechend hoch ist der Druck. Trotz der tabellarischen Ausgangslage sieht Heepen-Trainer Marko Puskaric keinen Grund, sich kampflos zu ergeben: „Wir wollen gerade in den letzten Spielen – auch wenn man merkt, dass die Luft ein bisschen raus ist – die Siegermentalität beibehalten und jedes Spiel gewinnen.“ Nach einer durchwachsenen Phase schöpft Heepen Mut aus dem überzeugenden Auftritt im Pokalfinale und erinnert sich gerne an die bisherigen Duelle mit Steinhagen: „Wir haben sie in der Hinrunde schon zweimal schlagen können – im Pokal und in der Meisterschaft.“ Auf Seiten der Gäste warnt Steinhagens-Co-Trainer Tobias Kreutzer eindringlich vor dem Gegner: „Heepen stand nicht ohne Grund im Pokalfinale. Wir erwarten eine Mannschaft auf technisch und läuferisch hohem Niveau.“ Zwar plagen Steinhagen personelle Engpässe, doch der Fokus bleibt klar: „Wir wollen unsere Negativserie gegen diesen Gegner unbedingt beenden. Woche für Woche unsere Leistung bringen – das ist unser Weg.“ Obwohl Heepen sportlich befreit aufspielen kann, verspricht das Duell Spannung: Der Favorit darf sich keinen Ausrutscher leisten – und der Außenseiter hat nichts zu verlieren.







—————————————————————————— TuS Lipperreihe – TuS Ahmsen (Sonntag 15:00 Uhr) —————————————————————————— Während der TuS Lipperreihe mit aktuell 49 Punkten eine starke Bezirksligasaison spielt und auf Platz drei rangiert, ist der Traum vom Aufstieg nur noch theoretischer Natur – fünf Punkte Rückstand auf Rang zwei bei noch vier ausstehenden Spielen lassen wenig Spielraum für Fehler. Trotzdem wird das Team sicherlich mit vollem Einsatz auftreten, um das eigene Niveau weiter hochzuhalten.



Simon Schulz, Co-Trainer TuS Lippereihe, über die Partie: „Ahmsen ist immer wieder ein unangenehmer Gegner der sehr robust spielt. Aber wenn wir unser Spiel spielen denke ich, dass es für Sie schwer wird uns zuschlagen.

Unser Ziel für die restlichen Spiele ist es unsere Spielidee auf den Platz zu bringen und den Gegnern unser Spiel aufzuzwingen. Wir wollen das Spiel gestalten und uns weiterhin verbessern. Natürlich wollen wir wenn möglich noch 12 Punkte holen, aber vorallem wollen wir sehen, dass wir uns verbessert haben. Ganz andere Vorzeichen bringt der TuS Ahmsen mit: Für die Gäste ist die Partie fast schon ein Endspiel. Mit nur sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz (Kastrioti Stukenbrock) und einer Niederlage zuletzt gegen Heepen steht Ahmsen im Tabellenkeller unter Zugzwang.



Co-Trainer Jörn Seifert, TuS Ahmsen, weiß um die Bedeutung des Spiels: „Natürlich wollen wir, bevor es zum heißen Duell in Kastrioti kommt, alles klar gemacht haben. Ein Endspiel bei Kastrioti wäre für den neutralen Zuschauer bestimmt interessant, aber wir wissen, wie schwer es ist, dort zu punkten – daher möchten wir vorher alles klären.“ Im Hinspiel hatte Ahmsen gegen Lipperreihe gute Ansätze gezeigt, konnte die Chancen jedoch nicht nutzen und wurde bitter bestraft. Das soll sich am Sonntag ändern. „Lipperreihe hat eine super Qualität, aber das Hinspiel hat gezeigt, dass auf jeden Fall was möglich ist“, betont Seifert, der eine kompakte, disziplinierte Leistung gegen den Ball erwartet. Verzichten muss Ahmsen lediglich auf Jon Maßmann, der sich aktuell in Japan aufhält – ansonsten kann das Trainerteam aus dem Vollen schöpfen. Die Motivation bei den Gästen ist jedenfalls hoch: „Wir werden alles reinhauen, um auch in Lipperreihe zu punkten und dem Klassenerhalt einen Schritt näher zu kommen.“



So., 11.05.2025, 15:00 Uhr TuS Lipperreihe Lipperreihe TuS Ahmsen TuS Ahmsen 15:00 PUSH



—————————————————————————— Türkgücü Gütersloh – SV Werl-Aspe (Sonntag 15:00 Uhr) —————————————————————————— Der Tabellenführer hat mit 56 Punkten die beste Ausgangslage im Rennen um die Meisterschaft, allerdings sitzt die Konkurrenz dicht im Nacken. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht Werl-Aspe, das mit nur acht Punkten bereits sicher abgestiegen ist, ist ein klarer Heimsieg Pflicht. Werl-Aspe wird kommende Saison sicher in der Kreisliga A spielen. Türkgücü darf sich bei der engen Tabellensituation keinen Ausrutscher erlauben.







—————————————————————————— SC Halle 1919 – FC Türk Sport Bielefeld 1976 (Sonntag 15:00 Uhr) —————————————————————————— Halle steht mit 32 Punkten im unteren Mittelfeld und ist noch nicht komplett aus dem Abstiegskampf heraus, aber sollte es nach diesem Spieltag so gut wie sicher sein, der Vorsprung auf die kritischen Ränge beträgt aktuell elf Punkte. Türk Sport hat als Tabellensechster noch Außenseiterchancen auf die Aufstiegsrunde, benötigt aber zwingend einen Auswärtssieg, denn der Abstand auf Platz 2 beträgt bereits neun Punkte. Die Form der Gäste ist stabil, während Halle sich zuletzt knapp geschlagen geben musste. Für beide Mannschaften ist das Spiel richtungsweisend.





So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SC Halle 1919 SC Halle FC Türk Sport Bielefeld 1976 TS Bielefeld 15:00 PUSH



—————————————————————————— SC Hicret Bielefeld 1998 – FC Gütersloh II (Sonntag 15:00 Uhr) —————————————————————————— Mit 41 Punkten steht Hicret im gesicherten Mittelfeld und kann befreit aufspielen. Die Gäste aus Gütersloh rangieren mit 52 Punkten auf Rang vier und haben bei nur vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter realistische Chancen auf die Landesliga. Angesichts der starken Offensive beider Teams ist ein offener Schlagabtausch möglich. Gütersloh darf sich im Aufstiegsrennen jedoch keinen Punktverlust leisten.





So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SC Hicret Bielefeld 1998 SC Hicret FC Gütersloh FC Gütersloh II 15:00 PUSH



—————————————————————————— SV Schwarz-Weiß Sende – SuK Canlar Bielefeld 2010 (Sonntag 15:00 Uhr) —————————————————————————— Sende steckt mit 22 Punkten tief im Abstiegssumpf, derzeit trennt das Team nur ein Zähler von einem Abstiegsplatz. Nach der deutlichen 0:5-Niederlage in Steinhagen braucht es dringend Punkte, um den Ligaverbleib realistisch anpeilen zu können. Canlar steht mit 42 Punkten komfortabel im Mittelfeld und kann unbeschwert auftreten. Dennoch dürfte es ein kampfbetontes Spiel werden, bei dem für Sende viel auf dem Spiel steht.







—————————————————————————— VfR Wellensiek 1951 – SC Peckeloh II (Sonntag 15:00 Uhr) —————————————————————————— Wellensiek ist mit 42 Punkten im Tabellenmittelfeld sicher platziert, kann jedoch im Restprogramm noch in die Top fünf vorstoßen. Peckeloh II hat mit nur acht Punkten aus 26 Spielen keine Chance mehr auf den Klassenerhalt und ist bereits sicher abgestiegen. Ein deutlicher Heimsieg für Wellensiek ist daher wahrscheinlich. Für die Gäste geht es nur noch um Ergebniskosmetik.





So., 11.05.2025, 15:00 Uhr VfR Wellensiek 1951 Wellensiek SC Peckeloh SC Peckeloh II 15:00 PUSH



—————————————————————————— Kastrioti Stukenbrock – VfB Schloß Holte (Sonntag 15:00 Uhr) —————————————————————————— Stukenbrock steht mit 21 Punkten auf einem Abstiegsplatz, nur ein Punkt trennt das Team vom rettenden Ufer – bei vier ausstehenden Partien zählt jeder Zähler. Schloß Holte liegt als Tabellenzweiter mit 54 Punkten nur zwei Zähler hinter Türkgücü und könnte bei einem Ausrutscher der Konkurrenz sogar die Tabellenführung übernehmen. Für beide Mannschaften ist das Spiel enorm wichtig – allerdings mit völlig unterschiedlichen Zielen. Die Gäste gehen als Favorit in ein potenziell richtungsweisendes Duell.





So., 11.05.2025, 15:00 Uhr Kastrioti Stukenbrock Kastrioti Stukenbrock VfB Schloß Holte VfB Schloß Holte 15:00 PUSH



——————————————————————————