Spannendes, aber kein hochkarätiges 1:1 zwischen Wike und Sarau/Bosau

[MATCH-14058467

Andre Wittern trifft – kurz bevor der Tee serviert wird

Die Begegnung begann erstaunlich geordnet: Sarau/Bosau spielte die ersten 20 bis 25 Minuten so, als hätten sie in der Kabine dem Trainerduo mit Tony Böhme und Mark Klukas genau zugehört. „Wir kommen gut rein“, meinte Tony Böhme – und tatsächlich musste der Wiker Keeper Michael Anderer früh zweimal glänzen.

Dann aber übernahm Wik allmählich das Kommando, weniger spielerisch als vielmehr über den großen Willen – und den Umgang mit dem hüpfenden Ball, der seinen eigenen Willen entwickelte. Kurz vor der Pause schlug schließlich Andre Wittern zu. Nach einem Einwurf pennten die Gäste einmal kurz kollektiv – Böhme sagte diplomatisch: „Da haben wir geschlafen“ – und Wittern machte sein neuntes Saisontor.

Sarau drückt, Wik ärgert sich und der Ball entscheidet, fair zu bleiben

Nach dem Seitenwechsel spielte die SG so, als hätte Böhme in der Kabine keine Worte, sondern eine Energydose verteilt. „Die zweite Halbzeit ging an uns, muss man sagen.“ Die Gäste hatten mehr Anteile, trafen den Pfosten und ließen den Ball nach 71 Minuten dann endgültig zum Ausgleich über die Linie hoppeln. Durch Julian Hagedorn mit seinem vierten Saisontreffer.