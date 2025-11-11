Spannendes 3:3 zwischen Anderten und Burgdorf

In einem intensiven Bezirksliga-Duell trennten sich die Sportfreunde Anderten und der TSV Burgdorfmit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden. Die Mannschaft von Trainer Tobias Faust zeigte dabei zwei Gesichter: stark und dominant vor der Pause, fahrig und defensiv unter Druck nach dem Seitenwechsel.

„Das 3:3 ist völlig okay“ – Anderten spielt stark in Halbzeit eins, wankt in Halbzeit zwei und rettet am Ende einen Punkt

Zwar glich Burgdorf durch einen sehenswerten Treffer von Robin Günther aus – „den schweißt er in den Giebel, nichts zu halten für unseren Keeper Adrian Grubesic“ –, doch Anderten fand die richtige Antwort. Wieder war es Weigold, der zum 2:1 traf und damit die verdiente Pausenführung sicherte. „Ich habe meiner Mannschaft in der Halbzeit gesagt: großes Kompliment“, betonte Faust.

„Die erste Halbzeit 2:1 für uns spiegelt das Spiel auch wieder. Wir waren dort die aktivere, bessere Mannschaft“, erklärte Faust nach dem Spiel. Sein Team legte einen Traumstart hin, ging früh durch Julian Weigold in Führung und zeigte laut Faust „aus taktischer Sicht die beste Halbzeit, die wir aktuell in der Bezirksliga gespielt haben“.

Nach Wiederanpfiff schien alles in Richtung Heimsieg zu laufen. Mack Henriksson erhöhte auf 3:1 (59.), doch anschließend kippte das Spiel. „Dann kommt Burgdorf mit der zweiten Halbzeit auch viel besser ins Spiel. Sie waren dann die aktivere, bessere Mannschaft“, so Faust. Der Gegner stellte taktisch um, spielte viele lange Bälle auf die großgewachsenen Offensivkräfte – mit Erfolg. „Sie machen dann auch den verdienten Ausgleich. Das ist okay, das 3:3, das muss man klar sagen.“

Burgdorf erzielte zunächst den Anschluss durch Kevin Franke (74.) und glich wenig später durch Noel Köhler (80.) aus. In der Schlussphase wurde es turbulent: Ander­tens Torhüter Adrian Grubesic sah nach einem Foulspiel die Rote Karte, und der anschließende Freistoß prallte an die Latte. „Da hatten wir auch ein bisschen Glück“, gab Faust zu.

Weil Faust bereits alle Wechsel vollzogen hatte, musste Feldspieler Niklas Barfigo zwischen die Pfosten. „Niklas Barfigo, den wir dann reingestellt haben als Feldspieler, kratzt in der 90. Minute plus Nachspielzeit noch einen Ball von der Linie – aus fünf Metern. Den muss man erstmal halten“, lobte der Trainer. „Wahnsinn. Natürlich auch das Lob an Niklas, dass er sich da reinstellt und den natürlich auch noch hält.“

Trotz des verpassten Sieges überwiegt bei Faust die Zufriedenheit über einen wichtigen Punkt: „Im Umkehrschluss nehmen wir natürlich den Punkt mit. Das 3:3 ist völlig okay.“ Er erkannte aber auch an, dass sein Team Glück hatte, das Spiel nicht noch verloren zu haben: „Können froh sein, dass Burgdorf nicht noch das 4:3 macht. Wenn das Spiel noch länger geht, dann geht es vielleicht noch in Richtung Burgdorf.“

In der Tabelle belegen die Sportfreunde Anderten nach dem Unentschieden mit 20 Punkten Rang zehn – weiterhin im sicheren Mittelfeld, aber mit Luft nach oben. Der Blick des Trainers richtet sich bereits nach vorn: „Wir bereiten uns jetzt auf das Spiel gegen 74 vor, was am Sonntag ansteht.“

Eine Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten, einem kuriosen Torwartwechsel und einem spektakulären Schlusspunkt – das 3:3 von Anderten und Burgdorf bot alles, was ein Bezirksligaspiel auszeichnet.