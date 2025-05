Spannender Zweikampf um Platz 2

SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach – FC Domstadt Fritzlar 0:6

Von Beginn an dominierte der FC Domstadt Fritzlar das Geschehen: Bereits in der 8. Minute traf Muhammed Gülsen zur frühen Führung, Nico Langhans erhöhte durch einen Freistoss kurz vor der Pause in der 43. Minute und legte in der ersten Nachspielminute zum 3:0 nach. Nach dem Seitenwechsel sorgten Gökhan Topsakal (64.) und Mouhamad Safiya mit Toren in der 77. und 90.+2. Minute für den klaren 0:6-Endstand. Trotz des deutlichen Rückstands zeigte SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach kämpferischen Einsatz, konnte die Offensive aber nie wirklich in Szene setzen. Sollten die Mitglieder am 09.05.2025 auf der Jahreshauptversammlung dem freiwilligen Abstieg in die Kreisliga zustimmen, stünde damit der Abstieg der SG endgültig fest.

SG Neuental/Jesberg – SC Edermünde 0:1

In einer umkämpften Partie erzielte Jonathan Mertsch bereits in der 12. Minute das einzige Tor des Tages. Die Hausherren drängten auf den Ausgleich, doch SC Edermünde verteidigte seinen knappen Vorsprung leidenschaftlich und sicherte sich damit die Meisterschaft in der Kreisoberliga.

SG Antrefftal/Wasenberg – SG Fuldalöwen/Beisetal 2:9

Tom Holzhauer eröffnete in der 24. Minute den Torreigen für die Gäste, Elias Elert glich jedoch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:1 aus (45.). Nur 60 Sekunden später brachte Marvin Berger die Fuldalöwen erneut in Führung, ehe nach dem Seitenwechsel ein regelrechtes Feuerwerk folgte: Holzhauer (46., 65.), Kevin Steinbacher (58., 71.), Lars Ostheim (60.), Nils Fischer (61.) und Jonas Zilch (75.) erhöhten auf 1:9, ehe Ismail Idrissi Koulali in der 83. Minute das Ergebnis auf 2:9 korrigierte. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte die SG Fuldalöwen/Beisetal eine beeindruckende Effizienz.

TSV 1926 Mengsberg II – SG Kirchberg/Lohne/Haddamar 0:3

Matthias Tropmann (52.), Robin Greif (71.) und Melih Bingül (73.) sorgten durch Treffer im zweiten Durchgang für einen souveränen Auswärtserfolg der SG Kirchberg/Lohne/Haddamar. Mengsberg II verharrt auf Rang 13 und damit in der Abstiegszone.

SG Brunslar/Wolfershausen – SG Ungedanken/Mandern 4:2

Markus Puchinger brachte Ungedanken/Mandern per Strafstoß in Führung (21.), doch Lukas Tippel glich nach Wiederanpfiff aus (49.). Leon Folwerk traf in der 54. und per Elfmeter in der 58. Minute zur 3:1-Führung, Robin Krug erhöhte sofort auf 4:1 (59.). Fabian Ahrendt erzielte in der Schlussminute noch den zweiten Treffer der Gäste. SG Brunslar/Wolfershausen bewies Kaltschnäuzigkeit nach Rückstand und festigt Platz 2 – ein Sieg im nächsten Spiel gegen Kirchberg würde die Relegationsteilnahme endgültig sichern.

TuSpo Guxhagen – SG Asterode/Christerode/Olberode 5:1

Jonas Brandner brachte die Gäste früh in Front (2.), Anthony Correus glich zum 1:1 aus (39.). Nach dem Seitenwechsel trafen Mika Weissenborn (50.), Correus erneut (52.), Leonard Finke (63.) und Felix Fissler (85.) für Guxhagen. Das Team klettert damit auf Rang 9.

TSV Besse – TSV Wabern II 4:3

Marco Stanek (31.) und Maurice Abel (45.+1) sorgten für eine beruhigende 2:0-Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Stanek zum 3:0 (54.), Moritz Schüßler per Elfmeter auf 4:0 (57.). TSV Wabern II steckte jedoch nie auf: Julian Richter traf in der 73. und 83. Minute, Marius Diehl in der 74. Minute. In der letzten Minute verhinderte eine Glanzparade des Besse-Keepers den Ausgleich.

Trainer Reitze (TSV Besse) bilanzierte: „Wir haben Wabern von Beginn an unseren Stempel aufgedrückt und uns eine 4:0-Führung erarbeitet. Durch zwei unnötige Gegentore haben wir uns das Leben schwer gemacht, dennoch war es insgesamt ein verdienter Sieg.“ Trainer Bringmann (TSV Wabern II) lobte trotz der Niederlage: „Besse gewann aufgrund seiner effektiven Offensive. Respekt an meine Mannschaft, die sich nicht aufgab und in den letzten Minuten noch einmal aufdrehte. Eine Glanzparade in der Schlussminute verhinderte den möglichen Ausgleich."