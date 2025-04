Spannender Zugang in der Verbandsliga und weitere Verlängerungen

Neben Coach Rico Scheurich bleiben auch Kapitän Myrdon Gorica, Spieler-Co-Trainer Maldin Ymeraj und unser langjähriger Torwarttrainer Manfred Zmudski in der nächsten Spielzeit an Bord.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf seine Homepage mit:

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach kann einen vielversprechenden Neuzugang vermelden: Henry Hutzenlaub verstärkt ab sofort das Team am Sauerbach. Der 18-jährige Schlussmann wechselte aus der U19 des VfR Aalen zur TSG und gehörte künftig dem Verbandsliga-Kader von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder an. Für Hutzenlaub ist dieser Wechsel gleichzeitig der erste Schritt vom Jugend- in den Aktivenbereich – ein bedeutender Meilenstein in der Karriere des jungen Torhüters. Mit seiner starken Präsenz zwischen den Pfosten und seinem Ehrgeiz bringt er beste Voraussetzungen mit, um sich bei der TSG weiterzuentwickeln. „Wir freuen uns sehr, dass sich Henry für uns entschieden hat“, erklärt Christoph Discher, sportlicher Leiter der TSG. „Er ist ein talentierter, motivierter junger Torwart mit großem Potenzial. Wir wollen ihm hier die bestmöglichen Bedingungen bieten, um den nächsten Schritt zu machen.“ Auch Torwarttrainer Erol Sabanov zeigt sich begeistert: „Henry bringt eine tolle Ausstrahlung mit und ist bereit, hart an sich zu arbeiten. Ich freue mich darauf, ihn auf seinem Weg zu begleiten.“ Mit der Verpflichtung von Henry Hutzenlaub setzt die TSG ihren Kurs fort, junge, entwicklungsfähige Spieler an den Verein zu binden und gezielt das Team gezielt zu verstärken.

TSV Jesingen (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Stefano Magno und Simon Kottmann haben wir auch in der kommende Saison zwei erfahrene Spieler in unserem Kader, die flexibel einsetzbar sind. Simon "Kotti" Kottmann, Jahrgang 1992, geht in seine 6. Saison bei uns. Er kam aus der Landesliga vom TSV Weilheim, und besetzt bei uns die linke Außenseite. Immer noch mit hoher Geschwindigkeit ist er ein sehr wichtiger Vorbereiter für uns. Leider hat er in letzter Zeit immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen und wir hoffen, dass er bald wieder für seine Gerschdaklopfer auflaufen kann. Stefano, Jahrgang 1996, kam in der Winterpause ebenfalls aus Weilheim zu uns in die Lehenäcker und konnte in den ersten Spielen schon etliche Einsatzminuten sammeln. Als spielstarker 6er mit einem guten Auge für seine Mitspieler fühlt er sich auf dieser Rolle am Wohlsten. Er kann als Allrounder aber auch auf anderen Positionen aushelfen, wenn es nötig ist.

Veli Boz und Kaan Cavli laufen auch in der kommenden Saison für die Gerschdaklopfer auf. Veli, Jahrgang 1998, geht damit schon in seine 5. Saison bei uns. Der filigrane Stürmer ist für die wichtigen und schönen Tore bei uns verantwortlich. Sehr gerne erinnern wir uns zum Beispiel an den 1:0 Siegtreffer gegen den 1. FC Eislingen am 20. Oktober 2024. Kaan, Jahrgang 1995, kam zu Beginn der Saison aus Nabern zu uns und hat davor lange bei Catania, TG Kirchheim und dem FC Kirchheim gespielt. Der erfahrene Mittelfeldspieler hat diese Saison noch nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er sich selbst auch erhofft hatte. Er ist im Training jedoch immer ehrgeizig und wenn er dran bleibt, dann wird er sicherlich auch mehr Spielzeit bekommen. Wir freuen uns, dass wir mit Veli und Kaan zwei sehr gute Charaktere bei uns im Kader haben, und dies nächste Saison auch wieder so sein wird.

