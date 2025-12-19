Spannender Winterfahrplan beim Regionalliga-Spitzenreiter

Als Spitzenreiter der Regionalliga Südwest überwintert der SGV Freiberg und hat damit weiterhin den Aufstieg in die 3. Liga direkt vor der Brust. Nach einer langen Schwächephase fand die Elf von Trainer Kushtrim Lushtaku kurz vor der Pause wieder in die Spur. Nun gab der Verein bekannt, wie der Fahrplan der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte aussieht.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
Nach einer kurzen Pause startet der SGV Freiberg am 12. Januar auf heimischen Rasen wieder in das Training. Bereits am Samstag drauf, den 17. Januar, testet der SGV beim Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen und damit beim bekannten Nachbar. Eine Woche später geht es für die Lushtaku-Elf dann zum Duell gegen Oberliga-Spitzenteam VfR Aalen auf die Ostalb.
Dann fährt Freiberg am Donnerstag, den 29. Januar, zur zweiten Mannschaft des FC Bayern München an den Münchener Campus. Am Montag, den 2. Februar, geht es dann in den Süden. Dann startet das Trainingslager im türkischen Antalya. Die Generalprobe bildet das Gastspiel beim Oberliga-Tabellenführer VfR Mannheim am Samstag, den 14. Februar. Alle Testspiele finden auswärts und um 14 Uhr statt.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________