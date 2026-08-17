Spannender Transfer und weitere Kreisliga-Wechsel

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der VfL Sindelfingen verstärkt seinen Kader für die Frauen-Verbandsliga Württemberg mit Maike Bendfeld. Die Neuzugängerin spielte zuletzt für den FSV Waldebene Stuttgart Ost, der ab dieser Saison als Stuttgarter Kickers antritt, in der Oberliga. Damit bringt Bendfeld reichlich höherklassige Erfahrung nach Sindelfingen. Die Vorfreude auf ihre neue Aufgabe ist groß: Gemeinsam mit der Mannschaft möchte sie in der neuen Saison alles geben. Für die VfL Sindelfingen Ladies bedeutet ihre Verpflichtung zusätzliche Qualität und Erfahrung für den Verbandsliga-Kader.

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VfL Nendingen

Der VfL Nendingen verstärkt seine erste Mannschaft für die neue Saison in der Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern mit Bekir. Der Neuzugang ist bereits ins Team integriert und soll künftig im blau-weißen Trikot für zusätzliche Qualität sorgen. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Saison und heißt Bekir herzlich willkommen. Für seine neue Aufgabe wünscht der VfL ihm einen erfolgreichen Start, viele starke Einsätze, eine verletzungsfreie Spielzeit und vor allem viel Freude mit der Mannschaft.

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TSV Dagersheim II

Der TSV Dagersheim II verstärkt sein zentrales Mittelfeld mit Semih Akyel. Der zuletzt vereinslose Neuzugang schließt sich zur neuen Saison dem Kreisligisten an. Mit seiner Qualität, hohen Einsatzbereitschaft und Motivation soll Akyel dem Team zusätzliche Möglichkeiten im Zentrum geben. Der TSV heißt seinen neuen Mittelfeldspieler herzlich willkommen und freut sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Saison.

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Fußballbezirk Nordschwarzwald

Die ersten Ehrenamtspreisträger im Württembergischen Fußballverband stehen fest: Im Bezirk Nordschwarzwald wurde Werner „Charly“ Mann vom VfL Stammheim zum DFB-Ehrenamtspreisträger 2026 gekürt. Mann setzte sich in einem starken Teilnehmerfeld mit zehn Bewerbern durch.

Die Jury des Bezirks, bestehend aus Vertretern des Bezirksvorstands und ehemaligen Ehrenamtspreisträgern, stand dabei vor einer schwierigen Aufgabe. Schließlich haben auch viele seiner Mitbewerber hervorragende ehrenamtliche Arbeit geleistet und engagieren sich bis heute.

Werner Mann prägte den VfL Stammheim mehr als 40 Jahre lang als Leiter der Fußballabteilung. Mit großer Verlässlichkeit begleitete er sportliche Erfolge, organisierte das Vereinsleben und packte bei Arbeiten rund um die Sportanlagen selbst mit an. Im Frühjahr 2026 übergab er sein Amt. Dem Verein bleibt er jedoch als Mitglied des Hauptausschusses und als Ansprechpartner für die Liegenschaften weiterhin verbunden.

Sein jahrzehntelanger, uneigennütziger Einsatz macht Werner Mann zum verdienten DFB-Ehrenamtspreisträger 2026.