Spannender Transfer-Doppelpack beim Landesliga-Dritten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Bernhausen biegt in der Kaderplanung für die kommende Saison auf die Zielgerade ein. Mit Max Wanner und Cono Lombardo präsentiert der Tabellendritte der Landesliga Württemberg, Staffel 2, zwei weitere Verstärkungen für die Defensive. Während Wanner reichlich Erfahrung mitbringt, kehrt Lombardo an den Fleinsbach zurück.

Max Wanner wechselt vom FV Neuhausen nach Bernhausen und soll der neu formierten Mannschaft vor allem Stabilität und Orientierung geben. Der 30-jährige Verteidiger bringt eine beachtliche Vita mit: Mehr als 122 Einsätze in der Landesliga und über 30 Spiele in der Verbandsliga stehen für ihn zu Buche. Zu seinen bisherigen Stationen zählen neben Neuhausen auch Heiningen, Geislingen, Neresheim und Schwäbisch Hall. Damit bekommt der TSV einen Spieler, der die Anforderungen auf diesem Niveau kennt und gerade einer jungen Mannschaft mit Ruhe, Zweikampfstärke und Erfahrung helfen kann. Auch abseits des Platzes gilt Wanner, der als Sportjournalist tätig ist, als Gewinn für das Umfeld.

Mit Cono Lombardo kehrt zudem ein bekanntes Gesicht zurück. Erst vor rund sechs Monaten hatte er Bernhausen in Richtung Omonia Vaihingen verlassen, um in der Kreisliga B mehr Spielpraxis zu sammeln und neues Selbstvertrauen zu gewinnen. Nun soll er mit frischer Energie wieder eine Rolle in der Defensive übernehmen. Lombardo kam einst aus der U19 direkt zur ersten Mannschaft, gehörte zur Aufstiegsmannschaft und sammelte bereits im ersten Landesligajahr Einsätze.