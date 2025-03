Spannender Spieltag mit knappen Siegen und torreichen Duellen

TSV 1900 Wabern II – SG Fuldalöwen/Beisetal 1:0

Neumann trifft kurz vor der Pause – Wabern II verteidigt den Vorsprung

Die Partie zwischen TSV 1900 Wabern II und SG Fuldalöwen/Beisetal war von Anfang an ein hart umkämpftes Spiel, in dem Torchancen Mangelware blieben. In der 44. Minute nutzte Neumann jedoch eine der wenigen Gelegenheiten und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nach der Pause versuchten die Gäste, Druck aufzubauen, fanden jedoch kein Mittel gegen die kompakte Defensive von Wabern II. Mit 80 Zuschauern verfolgte das Publikum eine Partie, die von Taktik und Einsatzwillen geprägt war, letztlich aber durch einen einzelnen Treffer entschieden wurde.

SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach – SG Antrefftal/Wasenberg 4:1

Schnelle Antwort auf Rückstand – SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach dreht das Spiel mit Offensivpower

Die Gäste aus Antrefftal/Wasenberg erwischten den besseren Start und gingen durch Schmidt in der 32. Minute in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Innerhalb von nur elf Minuten drehten Grosse (37.), Eggers (38.) und Sobocik (43.) das Spiel zugunsten von SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste, zurück ins Spiel zu finden, doch die Hausherren verteidigten konzentriert. Sobocik machte mit seinem zweiten Treffer in der 75. Minute schließlich alles klar. Unter der Leitung von Schiedsrichter Hüseyin Üstün zeigten die Gastgeber eine reife Leistung und feierten am Ende einen verdienten 4:1-Erfolg.

SG Ohetal/Frielendorf – SG Neuental/Jesberg 1:0

Später Siegtreffer beschert Ohetal/Frielendorf drei Punkte

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Höhepunkten. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, sodass Torraumszenen Mangelware blieben. In der zweiten Halbzeit nahm das Spieltempo etwas zu, und in der 67. Minute fiel der entscheidende Treffer: Nach einem starken Steckpass von Baum ließ Hellmuth den Ball clever durch die Beine passieren, sodass Kretschmer ihn gekonnt aufnehmen und am SGN-Torhüter vorbei ins Netz schieben konnte. SG Neuental/Jesberg versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, fand aber kein Durchkommen gegen die aufmerksame Defensive der Gastgeber. Trainer Walter konnte sich am Ende über einen knappen, aber verdienten Heimsieg freuen.

FC Domstadt Fritzlar – SC Edermünde 2:4

Hitziges Spiel mit Führungswechseln und zwei Platzverweisen

In einer der spektakulärsten Begegnungen des Spieltags lieferten sich der FC Domstadt Fritzlar und SC Edermünde ein packendes Duell mit mehreren Wendungen. Trulsen brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, doch Langhans (38.) und Güney (53.) drehten das Spiel zwischenzeitlich zugunsten der Gastgeber.

SC Edermünde ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken: Das 2:2 fiel sehenswert: Nach einem Freistoß jagte F. Mertsch den Ball auf das Tor, doch Fritzlars Torwart Schmeer konnte mit Unterstützung der Latte retten. Bachmann legte den Ball jedoch im Nachgang zurück auf Einwächter, der die Situation nutzte und zum Ausgleich einschob (72.). Anschließend setzten Mertsch (75.) und Trulsen (83.) mit ihren Treffern den Schlusspunkt.

Neben den Toren sorgten auch zwei Platzverweise für Aufregung: El Haryry wurde in der 80. Minute nach einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen, sechs Minuten später folgte Güney mit Rot wegen eines groben Foulspiels. Trotz einer hitzigen Schlussphase sicherte sich SC Edermünde mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die drei Punkte vor 300 Zuschauern.

SG Asterode/Christerode/Olberode – SG Kirchberg/Lohne/Haddamar 0:1

Geduldsspiel endet mit spätem Siegtreffer für die Gäste

Beide Mannschaften legten in dieser Begegnung den Fokus auf eine stabile Defensive. Erst in der Schlussphase entschied eine Einzelaktion das Spiel: Nico Karwath war nach einem Zuspiel frei durch und scheiterte zunächst am Torwart, doch Draude reagierte blitzschnell und verwandelte den Nachschuss platziert ins Eck (79.). SG Asterode/Christerode/Olberode versuchte zwar, noch einmal zu reagieren, fand aber keine Lücke in der gut organisierten Abwehr der Gäste. Letztlich reichte der eine Treffer, um drei Punkte aus der hart umkämpften Partie mitzunehmen.

TuSpo Guxhagen – SG Brunslar/Wolfershausen 2:5

Torreiches Duell: Brunslar/Wolfershausen eiskalt vor dem Tor

SG Brunslar/Wolfershausen erwischte den besseren Start und ging früh durch Krug (9.) in Führung. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieben die Gäste die dominantere Mannschaft: Folwerk erhöhte in der 32. Minute auf 2:0, bevor Tippel mit seinem Treffer in der 40. Minute für eine beruhigende 3:0-Führung sorgte.

TuSpo Guxhagen zeigte Moral und verkürzte den Rückstand durch Tore von Finke und Correus, doch in der Schlussphase war es erneut Tippel (83.), der den alten Abstand wiederherstellte. Krug setzte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt in einer torreichen Partie. Schiedsrichter Vock leitete das Spiel, in dem SG Brunslar/Wolfershausen vor allem durch Effizienz vor dem Tor überzeugte.

TSV Besse – TSV Mengsberg II

Spiel abgesagt

Die Partie zwischen dem TSV Besse und dem TSV Mengsberg II musste abgesagt werden.

SG Ungedanken/Mandern

Spielfrei

Die SG Ungedanken/Mandern hatte an diesem Spieltag spielfrei.

Fazit des Spieltags:

Während einige Partien von defensiver Stabilität und knappen Ergebnissen geprägt waren, gab es an anderen Orten torreiche Begegnungen mit Führungswechseln und intensiven Zweikämpfen. Besonders FC Domstadt Fritzlar gegen SC Edermünde bot ein packendes Spiel mit insgesamt sechs Treffern und zwei Platzverweisen. Auch die Begegnung TuSpo Guxhagen gegen SG Brunslar/Wolfershausen war mit sieben Toren eines der spektakulärsten Spiele des Wochenendes. Der enge Kampf um die Punkte zeigt, dass die Liga weiterhin hochspannend bleibt.