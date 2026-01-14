Spannender Neuzugang und Winter-Testspiele

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein auf Facebook mit:
Der VfL Vierraden freut sich einen Neuzugang im Winter für die restliche Saison 2025/2026 verkünden zu können.
Kacper Zimowski (24 Jahre alt) wechselt vom polnischen Verein Grot Gardno zum VfL Vierraden.
Anhand des Bild (Siehe Instagram) sieht man schon, dass es eine ganz besondere Geschichte ist. Auf dem Bild ist unsere Mannschaft nach dem historischen 1. Sieg (gegen Wriezen) in der Landesklasse Nord zu sehen. Auf dem Bild auch der Siegtorschütze Kacper. Vielen Zuschauern ist dieses historische Spiel noch immer präsent.
Kacper hat sich nach seinem Transfer im Sommer 2024 sehr gut in unsere Mannschaft eingefügt und wusste mit seinen Leistungen in der Landeskasse Nord zu überzeugen. Nach seinem aus beruflichen Gründen bedingen Wechsel, riss der Kontakt besonders durch Alex Lis nie ab. Als sich jetzt die Gelegenheit ergeben hat Kacper erneut für uns zu gewinnen, habe wir nicht lange überlegen müssen.
Mit der Verpflichtung von Kacper schließt der VfL Vierraden die Kaderplanung für die laufende Saison ab.
Kacper, wir heißen dich wieder herzlich willkommen in Grün-Weiß!
Das teilt der Verein mit:
Winterpausen-Testspiele 2026 - Männer
Sonnabend, 17.01.2026
13:00 Uhr Fortuna Babelsberg – RSV Eintracht 1949 (U-19)
Sonntag,18.01.2026
13:00 Uhr Fortuna Babelsberg II – BSV Grün-Weiß Neukölln
Sonnabend, 24.01.2026
14:00 Uhr Teltower FV 1913 – Fortuna Babelsberg
Sonnabend, den 31.01.2026
14:00 Uhr SG Michendorf – Fortuna Babelsberg
15:00 Uhr SV Babelsberg 03 II – Fortuna Babelsberg II
Sonnabend, den 07.02.2026
13:00 Uhr Fortuna Babelsberg – FSV Admira 2016
Sonnabend, den 14.02.2026
14:00 Uhr Fortuna Babelsberg II – SC Oberhavel Velten
Sonntag, den 15.02.2026
13:00 Uhr Fortuna Babelsberg – SV Grün-Weiß Großbeeren
Sonnabend, den 21.02.2026
14:00 Uhr FSV Babelsberg 74 – Fortuna Babelsberg
Punktspielauftakt 2026
Sonntag, den 22.02.2026
12:45 Uhr Fortuna Babelsberg III – SG Saarmund II
15:00 Uhr Fortuna Babelsberg II – BSG Stahl Brandenburg II
Sonnabend, den 28.02.2026
15:00 Uhr Fortuna Babelsberg – Concordia Buckow/Waldsieversdorf
