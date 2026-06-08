Spannender Neuzugang: Illertissen holt Talent von Preußen Münster

Illertissens Sportlicher Leiter Jochen Schmitt (li.) begrüßt Ben Kronenberg – Foto: Verein

Der schwäbische Regionalligist FV Illertissen hat den 21-jährigen Mittelfeldspieler Ben Kronenberg von Preußen Münster II aus der Oberliga Westfalen verpflichtet. Der 1,92 Meter große Spieler gilt als großes Talent, trainierte in der Vergangenheit regelmäßig in der Profi-Mannschaft des Zweitliga-Absteigers mit und will sich jetzt bei einem etablierten Klub der Regionalliga Bayern beweisen

"Ich habe den Ehrgeiz, mich bei einem spielstarken Regionalligisten durchzubeißen und traue mir das zu. Der FV Illertissen ist dafür bekannt, junge Spieler zu entwickeln und ich freue mich auf die Aufgabe", lässt der Neuzugang der Schwaben verlauten.



Vergangene Saison erzielte der Jungspund in der fünften Liga in 31 Einsätzen respektable sieben Tore. In den Jahren zuvor war Kronenberg in der U17 und U19 Bundesliga Stammspieler bei den Nordrhein-Westfalen. "Auch wenn Ben noch ein relativ junger Spieler ist, der aber großes Entwicklungspotenzial hat, trauen wir ihm den Sprung in die Regionalliga zu“, kommentiert Illertissens Urgestein und Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler den hoffnungsvollen Transfer.



