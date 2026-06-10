Spannender Neuzugang für den 1. FC Magdeburg: "Konstant Stammspieler" 2. Bundesliga +++ Aus der niederländischen Eredivisie wechselt Anselmo García Mac Nulty an die Elbe von Kevin Gehring · Heute, 15:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Magdeburg

Am Mittwoch hat der 1. FC Magdeburg seinen nächsten Neuzugang präsentiert. Auch dessen Name schwirrte bereits seit längerer Zeit durch die Medien: Von PEC Zwolle aus der ersten niederländischen Liga, der Eredivisie, wechselt Anselmo García Mac Nulty zum Zweitligisten an die Elbe.

Der 23-Jährige wurde im spanischen Sevilla geboren, spielte bis 2019 für den Nachwuchs von Real Betis und schloss sich dann dem VfL Wolfsburg an. Nach drei Jahren in der Jugend der "Wölfe" folgte 2022 der erste Schritt in den Herrenbereich. 97 Einsätze in drei Jahren in der niederländischen Eredivisie Der frühere irische Junioren-Nationalspieler wurde zu NAC Breda ausgeliehen und lief für den niederländischen Zweitligisten 32 Mal in der Keuken Kampioen Divisie auf. Nach seiner zwischenzeitlichen Rückkehr zum VfL Wolfsburg folgte 2023 der feste Schritt in die Niederlande - dieses Mal in die erste Liga. Seitdem verbuchte Mac Nulty 97 Einsätze und fünf Treffer in der Eredivisie für PEC Zwolle. Zum Spielerprofil:

>> Anselmo García Mac Nulty "Wir sind sehr froh, dass sich Anselmo für einen Wechsel zu unserem Club entschieden hat. Trotz seines jungen Alters hat er bereits wertvolle Erfahrung sammeln können und war in seinen bisherigen Stationen konstant Stammspieler", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel über den Innenverteidiger: "Mit seinem positiven Mindset, seinem starken linken Fuß und seiner körperlichen Präsenz mit 1,90 Metern wird er unsere Defensive weiter verstärken.“ In der abgelaufenen Saison stand Mac Nulty in 32 von möglichen 34 Eredivisie-Partien in der Startelf.