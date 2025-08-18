Spannender Ligaauftakt

Der 1. Spieltag der Liga bot Spannung pur: Gleich mehrere Teams starteten mit Siegen in die neue Saison. Besonders überzeugten der ASV Au und der ASV Kiefersfelden mit souveränen 3:1-Erfolgen. Der torreichste Schlagabtausch fand zwischen dem TuS Großkarolinenfeld und dem WSV Samerberg statt, bei dem sich Großkarolinenfeld knapp mit 3:2 durchsetzte. Die Punkteteilungen in den Spielen von TuS Bad Aibling gegen SV Riedering sowie TSV Aßling gegen SV Schechen zeigen, dass es auch defensiv stabil zur Sache ging. Insgesamt präsentierte sich die Liga ausgeglichen und torreich.