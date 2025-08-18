Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spannender Ligaauftakt
Torfestival am Samerberg: TuS Großkarolinenfeld siegt spektakulär mit 3:2 gegen WSV Samerberg
Der 1. Spieltag der Liga bot Spannung pur: Gleich mehrere Teams starteten mit Siegen in die neue Saison. Besonders überzeugten der ASV Au und der ASV Kiefersfelden mit souveränen 3:1-Erfolgen. Der torreichste Schlagabtausch fand zwischen dem TuS Großkarolinenfeld und dem WSV Samerberg statt, bei dem sich Großkarolinenfeld knapp mit 3:2 durchsetzte. Die Punkteteilungen in den Spielen von TuS Bad Aibling gegen SV Riedering sowie TSV Aßling gegen SV Schechen zeigen, dass es auch defensiv stabil zur Sache ging. Insgesamt präsentierte sich die Liga ausgeglichen und torreich.