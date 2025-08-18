 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht

Spannender Ligaauftakt

Torfestival am Samerberg: TuS Großkarolinenfeld siegt spektakulär mit 3:2 gegen WSV Samerberg

Der 1. Spieltag der Liga bot Spannung pur: Gleich mehrere Teams starteten mit Siegen in die neue Saison. Besonders überzeugten der ASV Au und der ASV Kiefersfelden mit souveränen 3:1-Erfolgen. Der torreichste Schlagabtausch fand zwischen dem TuS Großkarolinenfeld und dem WSV Samerberg statt, bei dem sich Großkarolinenfeld knapp mit 3:2 durchsetzte. Die Punkteteilungen in den Spielen von TuS Bad Aibling gegen SV Riedering sowie TSV Aßling gegen SV Schechen zeigen, dass es auch defensiv stabil zur Sache ging. Insgesamt präsentierte sich die Liga ausgeglichen und torreich.

Fr., 15.08.2025, 17:30 Uhr
TSV Aßling
TSV AßlingTSV Aßling
SV Schechen
SV SchechenSV Schechen
0
0
Abpfiff

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
ASV Au
ASV AuASV Au
TSV Brannenburg
TSV BrannenburgBrannenburg
3
1
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
WSV Samerberg
WSV SamerbergWSV Samerber
TuS Großkarolinenfeld
TuS GroßkarolinenfeldGroßkaro
2
3
Abpfiff

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
SV Nußdorf/Inn
SV Nußdorf/InnSV Nußdorf
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl II
2
0
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 18:00 Uhr
ASV Kiefersfelden
ASV KiefersfeldenKiefersfelde
SV-DJK Kolbermoor
SV-DJK KolbermoorKolbermoor
3
1
Abpfiff

Do., 14.08.2025, 19:30 Uhr
SV Tattenhausen
SV TattenhausenSV Tattenh.
WSV Aschau
WSV AschauWSV Aschau
2
1
Abpfiff

Do., 14.08.2025, 19:30 Uhr
TuS Bad Aibling
TuS Bad AiblingB. Aibling
SV Riedering
SV RiederingSV Riedering
0
0
Abpfiff

Vorschau auf den 2. Spieltag:

Der 2. Spieltag verspricht erneut packende Duelle:

  • TuS Großkarolinenfeld (4.) empfängt den Tabellenführer ASV Au (1.). Ein Topspiel, das richtungsweisend für beide Teams sein könnte.
  • TSV Brannenburg (12.) trifft auf TuS Bad Aibling (6.) – kann Brannenburg seinen ersten Punktgewinn feiern?
  • Der SV-DJK Kolbermoor (13.) will gegen den starken SV Nußdorf/Inn (3.) Wiedergutmachung betreiben.
  • Im Mittelfeldduell trifft der SV Riedering (7.) auf den TSV Aßling (8.) – wer holt den ersten Saisonsieg?
  • SV Schechen (9.) empfängt den formstarken SV Tattenhausen (5.).
  • WSV Aschau (11.) steht gegen den ASV Kiefersfelden (2.) unter Druck.
  • Im Nachholspiel am 02.09. muss SV Bruckmühl II (14.) beim WSV Samerberg (10.) antreten – beide Teams wollen die erste Punkte einfahren.
