Spannender Landesliga-Auftakt: SGV siegt knapp in Leerstetten

Katrin Hauffenmeyer scheitert an SGV-Keeperin Denise Schreiber – Foto: Günther Perzl

Leerstetten – Zum Saisonstart der Landesliga Nord traf der SV Leerstetten auf Aufsteigerinnen von der SGV Nürnberg-Fürth. Beide Teams benötigten zunächst einige Minuten, um ins Spiel zu finden. Die erste Halbzeit verlief weitestgehend ausgeglichen, mit vereinzelten Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne klare Überlegenheit. Kurz vor dem Halbzeitpfiff in der 43. Minute wurde es turbulent im Strafraum der Gastgeberinnen: Beim Versuch, den Ball zu klären, kam es zu einem Zusammenprall zwischen der SGV-Stürmerin und der am Boden liegenden Leerstettener Torfrau. Der Unparteiische entschied auf Strafstoß – eine Entscheidung, die für reichlich Diskussionen sorgte. Den darauffolgenden Elfmeter setzte Frieda Hüttinger jedoch deutlich über das Tor.

In der Folge erhöhte die SGV den Druck. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45+2) war es erneut Frieda Hüttinger, die nach einem langen Ball über die Abwehr zur 0:1-Führung für die Gäste einnetzte. Mit diesem knappen Rückstand ging es für beide Mannschaften die Kabine. Nach der Pause reagierte Leerstetten mit drei personellen Wechseln – und die Umstellungen zeigten Wirkung. Die Gastgeberinnen kamen energischer aus der Kabine und wurden in der 56. Minute belohnt: Katrin Hauffenmeyer setzte sich stark durch und legte im Strafraum quer auf Tamara Loukas, die zum verdienten 1:1-Ausgleich einschob.