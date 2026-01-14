Spannender Kreisliga-Zugang und weitere Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Wir freuen uns, mit Mansour Ahmadi unseren zweiten Neuzugang bei unserem TSV begrüßen zu dürfen! Mansour ist im Verein kein Unbekannter: Bereits in seinem letzten A-Jugend-Jahr sowie in seinen ersten beiden Aktiven-Saisons lief er schon für den TSV Sulzdorf auf. Danach sammelte er weitere Erfahrung beim SV Westheim in der Bezirksliga und Kreisliga A sowie beim TSV Hessental in der Kreisliga A. In seiner Jugend war er unter anderem für die Spfr. Schwäbisch Hall aktiv. Als technisch starker Spieler mit einem sehr guten linken Fuß bringt Mansour genau die Qualitäten mit, die unserem Spiel zusätzliche Variabilität und Kreativität verleihen können.

Wir freuen uns auf seine Rückkehr und viele starke Auftritte im Sulzdorfer Trikot!

Willkommen zurück beim TSV Sulzdorf, Mansour!

VfL Gerstetten

Luca bleibt dem VfL treu! Unsere Nr. 10 Luca Fronmüller läuft auch in der Saison 2026/27 für den VfL Gerstetten auf. Mit seiner Qualität sorgt er im Mittelfeld weiterhin für Stabilität und Struktur.

Tile bleibt an Bord! Unsere Nummer 5 Tilman Steck bleibt auch in der Saison 2026/27 beim VfL Gerstetten und unterstützt die Mannschaft weiterhin, wann immer er kann.

