Spannender Kreisliga-Zugang und Trainer-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:
Willkommen Kouadio "Paul" Kouakou! Wir freuen uns, unseren Neuzugang zur Rückrunde beim TSV Sulzdorf begrüßen zu dürfen! Der Offensivspieler bringt nicht nur ordentlich Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit, sondern auch starke Zahlen, die für sich sprechen. Vor allem seine enorme Torgefahr und Spielmacherqualitäten in den vergangenen Jahren machen ihn zu einer echten Verstärkung für unsere Offensive. Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel neue Impulse geben wird und freuen uns auf viele starke Auftritte im Sulzdorfer Trikot! „Ich freue mich richtig auf die neue Herausforderung und die Zeit mit der Mannschaft. Das Gesamtpaket hat für mich einfach gepasst. Jetzt geht’s darum, auf dem Platz abzuliefern!“
Willkommen beim TSV Sulzdorf, Paul – schön, dass du da bist!
Wir verlängern die durchweg positive Zusammenarbeit mit Cheftrainer Matse Wahl über eine weitere Saison bis zum Sommer 2027. Der erfolgreiche, sportliche Weg mit der SVP-Identität wird hierdurch weiter geführt. Matse gelang es nach dem Abstieg, den Umbruch im Kader voller Eigengewächsen, nicht nur sportlich sondern auch menschlich zu meistern. Die Integrität der jungen Spieler sowie der A-Jugendlichen ist Unser sowie Matse‘s höchster Ansporn, in der Gestaltung eines erfolgreichen Spielbetriebes.
