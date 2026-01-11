Spannender Kreisliga-Zugang und Trainer-Verlängerung

TSV Sulzdorf

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen Kouadio "Paul" Kouakou! Wir freuen uns, unseren Neuzugang zur Rückrunde beim TSV Sulzdorf begrüßen zu dürfen! Der Offensivspieler bringt nicht nur ordentlich Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit, sondern auch starke Zahlen, die für sich sprechen. Vor allem seine enorme Torgefahr und Spielmacherqualitäten in den vergangenen Jahren machen ihn zu einer echten Verstärkung für unsere Offensive. Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel neue Impulse geben wird und freuen uns auf viele starke Auftritte im Sulzdorfer Trikot! „Ich freue mich richtig auf die neue Herausforderung und die Zeit mit der Mannschaft. Das Gesamtpaket hat für mich einfach gepasst. Jetzt geht’s darum, auf dem Platz abzuliefern!“