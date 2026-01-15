Spannender Kreisliga-Zugang und neuer Co-Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Transfer ist endlich perfekt:

Mohamad „Alex“ Dhainy wechselt zu unserer Croatia Geislingen!

Der 26-jährige Libanese blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Als Jugendnationalspieler im Libanon machte er früh auf sich aufmerksam, ehe er als Jugendlicher den Schritt nach Spanien wagte und dort für einen lokalen Verein spielte.

Sein Weg und die Liebe, führte ihn anschließend nach Deutschland: JC Donzdorf (Landesliga), SC Geislingen (Landesliga), wo er sich schnell zu einem der wichtigsten Spieler entwickelte – leider wurde sein Lauf immer wieder durch Verletzungen ausgebremst.

Vor einem Jahr folgte der Wechsel zum TV Altenstadt, bei dem Alex sofort zum absoluten Schlüsselspieler wurde. Der nun vollzogene Wechsel zu unserer Croatia Geislingen zog sich bereits seit dem Sommer hin und entwickelte sich zu einem echten Tauziehen um den Spieler, das unser Sportdirektor D. Šelo letztlich zugunsten der Croatia entscheiden konnte. „Alex wird die Startelf unseres Trainers D. Zuljević deutlich bereichern und sorgt gleichzeitig für mehr Qualität und Konkurrenzkampf im Team“.

Zum Abschluss gratuliert die gesamte Vereinsführung herzlich zu diesem starken Transfer und heißt Alex herzlich willkommen bei der Croatia!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Raidwangen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir vom TSV Raidwangen verstärken unser Trainerteam: Marvin Schweizer kehrt als spielender Co-Trainer zu den Roigl zurück und unterstützt Alexander Thomas. Als bekanntes Gesicht bringt er wertvolle Erfahrung mit und soll uns auf und neben dem Platz neue Impulse geben.

