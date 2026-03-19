Spannender Kreisliga-Zugang, Pokalfinals und Staffeltage

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Zukanovic gilt als schneller und variabel einsetzbarer Spieler, der sowohl defensiv als auch offensiv auf den Außenpositionen agieren kann. Mit seinem Tempo, Einsatz und Zug zum Tor soll er dem Spiel der Mähringer zusätzliche Dynamik verleihen.

Der TSV Mähringen verstärkt sich für die kommende Saison auf den Außenbahnen. Der Kreisligist aus der Kreisliga A2 Alb verpflichtet Resid Zukanovic, der vom VfB Bodelshausen zum Verein wechselt.

In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Außenspieler bei seinen Stationen kontinuierlich weiter und überzeugte zuletzt beim VfB Bodelshausen mit konstanten Leistungen.

Auch menschlich passt Zukanovic ins Profil des Vereins. Beim TSV Mähringen freut man sich daher auf einen Spieler, der sportlich wie charakterlich neue Impulse setzen soll.

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Fußballbezirk Franken

Spielorte für Pokalfinals stehen fest



Der Bezirksvorstand Franken hat die Spielorte für die Pokalfinals der Saison 25/26 festgelegt:



Freitag 01.05.2026 Ausrichter SC Ilsfeld

11:00 Uhr AKON -Bezirkspokal C-Juniorinnen

13.00 Uhr AKON -Bezirkspokal B-Juniorinnen

15.30 Uhr Bezirkspokal Frauen



Donnerstag, 14.05.2026 Ausrichter VFL Brackenheim

13.30 Uhr Bezirkspokal Senioren Ü32

16.00 Uhr ebmpapst- Bezirkspokal Herren



Samstag, 20.06.2026 Ausrichter TGV Eintracht Beilstein

13:00 Uhr AKON -Bezirkspokal B-Junioren

15.30 Uhr AKON -Bezirkspokal A-Junioren

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Die Staffeltage im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall wurden wie folgt terminiert:

Montag, 27.07.2026, 19:00 Uhr: A3, A4, B6, B7 – bei der Spvgg Gröningen-Satteldorf

Mittwoch, 29.07.2026, 19:00 Uhr: Bezirksliga - beim SC Urbach

Freitag, 31.07.2026, 18:00 Uhr – 20:00 Uhr: A1, A2, B1-B5 - in der Salier-Schule Waiblingen

Montag, 03.08.2026, 19:00 Uhr, Frauen – im Vereinsheim der SK Fichtenberg

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