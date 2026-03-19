Spannender Kreisliga-Zugang, Pokalfinals und Staffeltage

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Mähringen verstärkt sich für die kommende Saison auf den Außenbahnen. Der Kreisligist aus der Kreisliga A2 Alb verpflichtet Resid Zukanovic, der vom VfB Bodelshausen zum Verein wechselt.
Zukanovic gilt als schneller und variabel einsetzbarer Spieler, der sowohl defensiv als auch offensiv auf den Außenpositionen agieren kann. Mit seinem Tempo, Einsatz und Zug zum Tor soll er dem Spiel der Mähringer zusätzliche Dynamik verleihen.
In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Außenspieler bei seinen Stationen kontinuierlich weiter und überzeugte zuletzt beim VfB Bodelshausen mit konstanten Leistungen.
Auch menschlich passt Zukanovic ins Profil des Vereins. Beim TSV Mähringen freut man sich daher auf einen Spieler, der sportlich wie charakterlich neue Impulse setzen soll.
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Spielorte für Pokalfinals stehen fest
Der Bezirksvorstand Franken hat die Spielorte für die Pokalfinals der Saison 25/26 festgelegt:
Freitag 01.05.2026 Ausrichter SC Ilsfeld
11:00 Uhr AKON -Bezirkspokal C-Juniorinnen
13.00 Uhr AKON -Bezirkspokal B-Juniorinnen
15.30 Uhr Bezirkspokal Frauen
Donnerstag, 14.05.2026 Ausrichter VFL Brackenheim
13.30 Uhr Bezirkspokal Senioren Ü32
16.00 Uhr ebmpapst- Bezirkspokal Herren
Samstag, 20.06.2026 Ausrichter TGV Eintracht Beilstein
13:00 Uhr AKON -Bezirkspokal B-Junioren
15.30 Uhr AKON -Bezirkspokal A-Junioren
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Die Staffeltage im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall wurden wie folgt terminiert:
Montag, 27.07.2026, 19:00 Uhr: A3, A4, B6, B7 – bei der Spvgg Gröningen-Satteldorf
Mittwoch, 29.07.2026, 19:00 Uhr: Bezirksliga - beim SC Urbach
Freitag, 31.07.2026, 18:00 Uhr – 20:00 Uhr: A1, A2, B1-B5 - in der Salier-Schule Waiblingen
Montag, 03.08.2026, 19:00 Uhr, Frauen – im Vereinsheim der SK Fichtenberg
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