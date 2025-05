Spannender Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga A

Das Spiel am Mittwochabend nahm seinen erwarteten Verlauf: Der FC Brigachtal bestimmte das Geschehen von Beginn an und entschied die Partie bereits im ersten Durchgang für sich. Da lag der Erste gegen den Letzten schon mit 4:0 in Front. Die Bonndorfer wehrten sich nach Kräften und konnten die Niederlage beim 0:6 letztlich in einigermaßen erträglichen Grenzen halten. Der FC Grüningen dürfte sich da für den Tabellenführer als deutlich schwergewichtiger erweisen, auch wenn sich der Fünfte am Mittwoch mit einem 2:2 beim SV Mundelfingen bescheiden musste. Doch in Brigachtal scheinen spätestens nach dem überzeugenden Sieg gegen die SG Riedböhringen/Fützen alle auf Meisterschaft gepolt. Trainer Daniel Wehrle kann wahrlich aus dem Vollen schöpfen, der Trainingsbesuch gleicht jenem eines Profiteams.

