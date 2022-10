Spannender Hinrunden-Abschluss: Big Points für Nördlingen & Garching 17. Spieltag in der Bayernliga Süd - Sonntag: Nördlingen entscheidet Aufsteiger-Duell für sich +++ Mark Zettl lässt Garching jubeln

"Das Ziel ist, zum Ende der Hinserie die 20-Punkte-Marke zu knacken", wurde beim TSV Nördlingen im Vorfeld des Aufsteiger-Duells ausgegeben. Dafür hätte die Truppe von Trainer Karl Schreitmüller einen Zähler zu Gast beim SV Erlbach benötigt. Am Ende wurden es die volle Punktausbeute, dank des goldenen Treffers von Simon Gruber knappe zehn Minuten vor Schluss. Damit gelang es den Gästen noch vor Beginn der Rückrunde den direkten Konkurrenten in der Tabelle zu überholen und ein 3-Punkte-Polster auf den ersten Relegationsplatz zu schaffen.

Auch der VfR Garching ging an als Sieger vom Platz. Zu Gast war eine blutjunge Löwen-Mannschaft, die nur minimal von den Profis unterstützt wurde. Dass die drei Punkte am Ende in Garching blieben, ist vor allem Mark Zettl zu verdanken, der nach rund einer Viertelstunde die Führung erzielte, die bis zum Schluss Bestand haben sollte. Big Points also im so spannenden Abstiegskampf in der Bayernliga Süd!