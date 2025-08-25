Spannender Heimsieg: FC Dreistern besiegt TSV Grafing mit 3:2

Der FC Dreistern hat am Wochenende einen wichtigen Heimsieg eingefahren. In einer packenden Partie setzten sich die Blau-Weißen mit 3:2 gegen den TSV Grafing durch.

Schon früh in der 4. Spielminute brachte Moustapha Salifou die Gastgeber in Führung. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Besonders dramatisch wurde es in der Schlussphase: Sotirios Chamos und Laurenz Schmidt sorgten in der Nachspielzeit (90. Minute) mit ihren Treffern für die Entscheidung. Damit krönte der FC Dreistern eine starke kämpferische Leistung und sicherte sich verdient die drei Punkte.

Mit diesem Sieg gegen den TSV Grafing beweist die Mannschaft einmal mehr ihre Heimstärke und Moral, besonders in den entscheidenden Momenten.