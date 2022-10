Die DJK Gebenbach will Platz zwei festigen. – Foto: Rudi Stauber

Spannender Freitag: Weiden und Gebenbach sind gefordert Bayernliga Nord: Am 15. Spieltag stehen für die Oberpfälzer Teams richtungweisende Spiele an +++ Als letztes Team greift am Sonntag Cham ein, den Spieltag eröffnen dagegen Weiden und Gebenbach

An allen drei Tagen des Wochenendes sind die Oberpfälzer Teams gefordert, bereits am Freitag mit Spielen im Auf- und Abstiegskampf, am Samstag, wenn die Mannschaft aus Donaustauf weiter Boden gut machen möchte und am Sonntag, wenn der ASV Cham den 15. Spieltag komplettiert.

Fr., 14.10.2022, 19:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19:00 live PUSH

Die Ausgangslage scheint klar zu sein, wenn der Tabellenzweite den Tabellenvierzehnten empfängt. Doch einen Fehler sollte die DJK nicht machen, die Mannschaft aus Neumarkt zu unterschätzen. Doch mit den elf Siegen und den erst drei Niederlagen hat sich die DJK Gebenbach mittlerweile schon ein sechs-Punkte-Polster auf Rang drei erarbeitet. Das will man beibehalten.

Durch das Unentschieden zuletzt hat es die SpVgg Weiden verpasst, sich von den hinteren Rängen zu lösen. So steht m an auf Platz 13, punktgleich mit dem Relegationsplatz. Nun reist man nach Feucht, die Hausherren gelten unter Flutlicht als sehr heimstark. Sicherlich keine leichte Aufgabe für die Elf vom Wasserwerk.

Sa., 15.10.2022, 16:00 Uhr TSV Großbardorf Großbardorf DJK Ammerthal Ammerthal 16:00 PUSH

Die DJK Ammerthal hält sich hervorragend im vorderen Drittel der Tabelle. Nun trifft man mit der Mannschaft aus Großbardorf auf einen Gegner, der etwas angeschlagen ist, denn die 13 Punkte können die Grabfeld Gallier keinesfalls zufrieden stellen. Ammerthal hingegen peilt den nächsten Dreier an, dazu muss man aber wieder seine Leistung abrufen.

Sa., 15.10.2022, 15:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof SV Donaustauf Donaustauf 15:00 PUSH

Gegen das Schlusslicht aus Bamberg holte der SV Donaustauf zuletzt den Pflichtdreier. Nun wartet mit Bayern Hof das nächste Kellerkind. Allerdings benötigt der SVD hier sicherlich wieder Lösungen um den Abwehrriegel der Hausherren zu knacken. Denn diese können und werden sicherlich erst darauf bedacht sein, hinten kein Gegentor zu bekommen.

Sa., 15.10.2022, 16:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 16:00 PUSH

Die Jahn-Elf hat sich etwas Luft verschafft, doch stellen die 19 Saisonpunkte stellen keinesfalls ein Polster da. So sollte man den nächsten Dreier folgen lassen. Die Mannschaft aus Würzburg ist aber alles andere als ein einfacher Gegner, denn auch der FV hat schon 18 Punkte auf der Habenseite.

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr TSV Abtswind TSV Abtswind ASV Cham ASV Cham 15:00 PUSH

Der ASV Cham kommt nicht so recht vom Fleck. Vor Wochenfrist verpasste man es, sich mit einem Dreier etwas Luft zu verschaffen. Am Ende wurde es nur ein torloses Unentschieden. Nun gilt es gegen den Tabellennachbarn das nachzuholen, was letzte Woche verpasst wurde.