Spannender Bezirksliga-Zugang und vier Kreisliga-Abschiede

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Ottmarsheim aus der Kreisliga B8 Enz/Murr verabschiedet zum Saisonende mehrere Spieler. Benjamin Wacker verlässt den Verein nach drei Jahren in Richtung Germania Bietigheim. Giuliano Scardela schließt sich der SGM Gemmrigheim/Walheim an. Manuele Del Giudice und Florian Kutzner wechseln zu den Sportfreunden Neckarwestheim. Der TSV bedankt sich bei allen Abgängen für ihren Einsatz auf und neben dem Platz und wünscht ihnen für ihre nächsten sportlichen Schritte alles Gute.

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TSV Sickenhausen

Der TSV Sickenhausen aus der Bezirksliga Alb verstärkt sich mit Relja Gaspar. Der 19-jährige Offensivspieler wechselt vom TV Echterdingen zum TSV und bringt eine Ausbildung beim FV Bad Urach, TSV Sondelfingen und VfL Pfullingen mit. Erste Schritte im Aktivenbereich sammelte er in Echterdingen. Gaspar gilt als technisch versiert, linksfüßig und flexibel einsetzbar. Nach einer kurzen Fußballpause möchte er in Sickenhausen den nächsten Entwicklungsschritt gehen und die Offensive beleben.

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SSV Aalen II

Der SSV Aalen II aus der Kreisliga B2 Ostwürttemberg verstärkt seine Offensive mit Daniel Aman. Der Neuzugang wechselt von der SGM Unterkochen/Waldhausen/Ebnat an den Rohrwang und macht nun den Schritt aus der Jugend in den Herrenbereich. In der zweiten Mannschaft des SSV soll Aman zusätzliche Optionen im Angriff schaffen und erste Erfahrungen im Aktivenfußball sammeln. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison.

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