Spannender Bezirksliga-Zugang und neues Kreisliga-Trainerteam

– Foto: Michael Bates

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die TSG Zell unter Aichelberg stellt in der Kreisliga B7 Neckar/Fils die Weichen neu. Nico Lazarek übernimmt zur kommenden Saison als Cheftrainer, Marcel Pollety wird sein Co-Trainer. Ganz abgeschlossen ist die Planung aber noch nicht, denn für das junge Trainerteam wird weiterhin eine dritte Person gesucht. Lazarek kommt vom ASV Botnang II, wo er eine junge Mannschaft entwickelte und offensiven Fußball prägte. Pollety bringt Erfahrung als Co- und Interimstrainer mit. Trotz des feststehenden Abstiegs in die Kreisliga C will Zell mit neuer Energie und klarem Konzept wieder angreifen.

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TSV Eningen

Der TSV Eningen/u.A. kann in der Kreisliga A2 Alb weitere wichtige Zusagen vermelden. Kapitän Philipp Dennenmoser bleibt ebenso wie die laufstarke Doppelsechs um Steve Jäth und Maurice Alle. Auch Eigengewächs Lukas Massier trägt weiter das Eninger Trikot. Damit setzt der TSV auf Führung, Fleiß und Identifikation.

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FC Marbach

Der FC Marbach verstärkt sich in der Bezirksliga Enz/Murr mit Lionel Abbo. Der 19-jährige Angreifer kommt aus der U19-Verbandsstaffel des 1. FC Normannia Gmünd und bringt beachtliche Zahlen mit: zehn Treffer in der aktuellen Runde, zuvor 19 Tore in der Landesstaffel. Abbo gilt als dynamischer Stürmer mit Zug zum Tor und ausgeprägtem Torriecher. Für Marbach ist seine Verpflichtung ein weiterer Schritt, junge Offensivqualität an den Leiselstein zu holen und den Kader perspektivisch zu stärken.

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