Spannender Bezirksliga-Transfer und Trainerteam verlängert

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Alperen Karaceylan bekommen wir zur Winterpause eine Verstärkung für unsere Offensive.

Der 21-Jährige kommt nach zwei Jahren beim 1. FC Heiningen zu uns nach Weilheim. In der Bezirksliga absolvierte Alperen 51 Pflichtspiele und war dabei an 22 Treffern direkt beteiligt.

Zuvor sammelte er bereits Erfahrung im Aktivenbereich in der Landesliga beim JC Donzdorf sowie in der Jugend unter anderem beim SV Fellbach. Bei uns soll Alperen offensiv eingesetzt werden und mit seiner Dynamik und Torgefahr für zusätzliche Impulse sorgen. Willkommen beim TSV Weilheim, Alperen – wir freuen uns auf dich!

Sportfreunde Eggenrot

TRAINERTEAM VERLÄNGERT

Die Sportfreunde Eggenrot verlängern frühzeitig mit dem Trainerteam:

Benedikt Neugebauer, Florian Taglieber und Pius Kuhn bleiben auch in der kommenden Saison 2026/2027 im Amt. Mit der Vertragsverlängerung setzt der SFE bewusst auf Kontinuität und unterstreicht das große Vertrauen in die Arbeit der Trainer sowie in die nachhaltige sportliche Entwicklung des Vereins.

VfL Stuttgart

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der VfL Stuttgart steht in der Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen zur Winterpause auf dem zweiten Rang. Nun freut sich der VfL über den Zugang von Onur Davut Duman, der von Türkspor Ditzingen aus der Kreisliga B5 Enz/Murr kommt.

